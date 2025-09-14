Icon

بهدفين لكل منهما

التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الهلال والقادسية

الأحد ١٤ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٤٥ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

حسم التعادل الإيجابي (2-2) نتيجة لقاء فريقي الهلال وضيفه القادسية الذي أقيم اليوم، على ملعب المملكة أرينا في الرياض، في إطار الجولة الثانية من منافسات الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”.

وجاءت أهداف المباراة أولًا للقادسية عن طريق لاعبه بونسو عند الدقيقة السادسة، وعدّل الهلال النتيجة عند الدقيقة الـ(49) عن طريق اللاعب نونيز، وتقدم القادسية مجددًا عن طريق لاعبه كينونيس عند الدقيقة الـ(50)، وأدرك الهلال التعادل عند الدقيقة الـ(70) عن طريق اللاعب نيفيز.
وبهذه النتيجة رفع الهلال رصيده للنقطة الرابعة في المركز الرابع، والقادسية للنقطة الرابعة في المركز الثالث.

