التعادل السلبي يحسم مواجهة الحزم والفتح بدوري روشن

السبت ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٥٠ مساءً
المواطن - فريق التحرير

حسم التعادل السلبي مواجهة فريق الحزم مع نظيره الفتح، في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب نادي الحزم بمحافظة الرس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم “دوري روشن”، تحت شعار”عزّنا بطبعنا”.

وبذلك حصد كل فريق نقطةً واحدة، ليرتفع رصيد الحزم إلى نقطتين، فيما ارتفع رصيد الفتح إلى نقطة واحدة.

