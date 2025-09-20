ألعاب نارية وفعاليات جوية وبحرية في سماء السعودية بمناسبة اليوم الوطني القبض على 3 مواطنين اعتدوا على آخر بالرياض الاتحاد يتغلب على النجمة بهدفٍ دون رد التعادل السلبي يحسم مواجهة الحزم والفتح بدوري روشن فلكية جدة: كسوف جزئي عميق للشمس غدًا عادات يومية سلبية تسبب النوبات القلبية أمطار على محافظات منطقة مكة المكرمة فيصل بن فرحان: مشاركة السعودية في الجمعية العامة للأمم المتحدة تحمل رسالة السلم والعدل فعاليات متنوعة احتفاءً باليوم الوطني الـ95 للمملكة في جدة السعودية تدين وتستنكر الهجوم على مسجد حي الدرجة بمدينة الفاشر
حسم التعادل السلبي مواجهة فريق الحزم مع نظيره الفتح، في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب نادي الحزم بمحافظة الرس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم “دوري روشن”، تحت شعار”عزّنا بطبعنا”.
وبذلك حصد كل فريق نقطةً واحدة، ليرتفع رصيد الحزم إلى نقطتين، فيما ارتفع رصيد الفتح إلى نقطة واحدة.
تسديدة رائعة من لاعب الحزم الفرنسي روزييه وتصدي أروع من حارس الفتح الإسباني باتشيكو#الحزم_الفتح pic.twitter.com/qApDl62GaM
— الشرق رياضة (@AsharqSports) September 20, 2025