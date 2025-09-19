التعادل السلبي يحسم مواجهة الفيحاء والشباب

الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار واليورو فيصل بن فرحان يغادر إلى نيويورك لترؤس وفد السعودية المشارك في الجمعية العامة للأمم المتحدة وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى PARSONS وظائف إدارية شاغرة في شركة EY وظائف شاغرة للجنسين بـ أرامكو الطبي سلمان للإغاثة يدشّن المشروع الطبي التطوعي لجراحة وقسطرة القلب في عدن المباخر الإلكترونية أقل ضررًا من التقليدية وظائف شاغرة لدى جسارة لإدارة المشاريع وظائف شاغرة في مصفاة سامرف وظائف شاغرة بشركة الفنار في 3 مدن
حسم التعادل السلبي مواجهة الفيحاء وضيفه الشباب، في اللقاء الذي جمعهما اليوم، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن منافسات الجولة الثالثة جولة “عزنا بطبعنا” من الدوري السعودي للمحترفين “روشن السعودي”.
وسعى الفيحاء للوصول إلى مرمى الشباب عبر تحركات ألفا سيميدو وانطلاقات ساكالا، إضافةً إلى محاولات جيسون الذي شكّل مصدر خطورة في الخط الأمامي من خلال تسديداته المباشرة التي وقف لها حارس الشباب البرازيلي غروهي.
وعلى الجانب الآخر، اعتمد الشباب على خبرة مهاجميه بقيادة يانيك كاراسكو وعبدالرزاق حمدالله، إضافة إلى تحركات جوش براونهيل في وسط الميدان، لكن كل محاولاتهم اصطدمت بتماسك دفاع الفيحاء، وتألق حارسه البنمي موسكيرا.