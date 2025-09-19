التعادل السلبي يحسم مواجهة الفيحاء والشباب

حسم التعادل السلبي مواجهة الفيحاء وضيفه الشباب، في اللقاء الذي جمعهما اليوم، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن منافسات الجولة الثالثة جولة “عزنا بطبعنا” من الدوري السعودي للمحترفين “روشن السعودي”.

وسعى الفيحاء للوصول إلى مرمى الشباب عبر تحركات ألفا سيميدو وانطلاقات ساكالا، إضافةً إلى محاولات جيسون الذي شكّل مصدر خطورة في الخط الأمامي من خلال تسديداته المباشرة التي وقف لها حارس الشباب البرازيلي غروهي.

وعلى الجانب الآخر، اعتمد الشباب على خبرة مهاجميه بقيادة يانيك كاراسكو وعبدالرزاق حمدالله، إضافة إلى تحركات جوش براونهيل في وسط الميدان، لكن كل محاولاتهم اصطدمت بتماسك دفاع الفيحاء، وتألق حارسه البنمي موسكيرا.