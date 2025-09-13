Icon

التعاون يفوز على الأخدود بدوري المحترفين

السبت ١٣ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٠٠ مساءً
التعاون يفوز على الأخدود بدوري المحترفين
المواطن - فريق التحرير

خسر فريق الأخدود أمام ضيفه التعاون بثلاثة أهداف لهدفين، في اللقاء الذي أقيم على مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية بنجران اليوم، ضمن الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”.

وجاءت أهداف التعاون عن طريق موسى بارو في الدقائق (15) و(65)، وروجر مارتينيز في الدقيقة (28)، فيما سجّل هدفي الأخدود بلاج كرامر في الدقيقة (31)، وكوراي غونتر في الدقيقة (56).

