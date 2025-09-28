التعليم تنشر جداول الحصص اليومية للأسبوع السادس من الفصل الأول

نشرت وزارة التعليم، اليوم الأحد، جداول دروس الحصص اليومية لجميع الصفوف الدراسية بالمراحل التعليمية المختلفة، من الأسبوع السادس للفصل الدراسي الأول، عبر قنوات “عين”، أو عبر “يوتيوب” أو منصة “مدرستي”.

جداول الحصص اليومية

وأوضحت الوزارة، عبر موقعها الرسمي في منصة إكس، أن بث الدروس سيكون مباشرًا عبر تردد (12437) على “عرب سات”؛ صباحًا.

وأضافت وزارة التعليم، أنه يتم إعادة بث الدروس طوال اليوم؛ وذلك لصفوف المرحلة الابتدائية، والتربية الخاصة، والتعليم المستمر.