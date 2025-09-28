Icon

وزير الخارجية يشارك بالاجتماع الوزاري المشترك بين دول التعاون والولايات المتحدة Icon وظائف شاغرة لدى مجموعة لاند مارك Icon طفل يسافر إلى الهند داخل حجرة عجلات طائرة Icon وظائف شاغرة بفروع شركة جسارة في 3 مدن Icon وظائف شاغرة في البنك الإسلامي Icon فيصل بن فرحان بمؤتمر حل الدولتين: نرفض كل ما يقوض السلطة الفلسطينية Icon وظائف إدارية شاغرة لدى الضمان الصحي Icon وظائف شاغرة بـ شركة PARSONS في 4 مدن Icon السديس يعزي في وفاة مفتي المملكة Icon اقتران القمر بالمريخ ورصد مذنب جديد في سماء السعودية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
عبر قنوات عين أو عبر يوتيوب أو منصة مدرستي

التعليم تنشر جداول الحصص اليومية للأسبوع السادس من الفصل الأول

الأحد ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:١٤ صباحاً
التعليم تنشر جداول الحصص اليومية للأسبوع السادس من الفصل الأول
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

نشرت وزارة التعليم، اليوم الأحد، جداول دروس الحصص اليومية لجميع الصفوف الدراسية بالمراحل التعليمية المختلفة، من الأسبوع السادس للفصل الدراسي الأول، عبر قنوات “عين”، أو عبر “يوتيوب” أو منصة “مدرستي”.

جداول الحصص اليومية

وأوضحت الوزارة، عبر موقعها الرسمي في منصة إكس، أن بث الدروس سيكون مباشرًا عبر تردد (12437) على “عرب سات”؛ صباحًا.

قد يهمّك أيضاً
مزايا وأهداف التأشيرة التعليمية الجديدة

مزايا وأهداف التأشيرة التعليمية الجديدة

20 آلية للارتقاء بالأداء داخل الفصول الدراسية

20 آلية للارتقاء بالأداء داخل الفصول الدراسية

وأضافت وزارة التعليم، أنه يتم إعادة بث الدروس طوال اليوم؛ وذلك لصفوف المرحلة الابتدائية، والتربية الخاصة، والتعليم المستمر.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد