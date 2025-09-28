التعليم تنشر جداول الحصص اليومية للأسبوع السادس من الفصل الأول

وزير الخارجية يشارك بالاجتماع الوزاري المشترك بين دول التعاون والولايات المتحدة وظائف شاغرة لدى مجموعة لاند مارك طفل يسافر إلى الهند داخل حجرة عجلات طائرة وظائف شاغرة بفروع شركة جسارة في 3 مدن وظائف شاغرة في البنك الإسلامي فيصل بن فرحان بمؤتمر حل الدولتين: نرفض كل ما يقوض السلطة الفلسطينية وظائف إدارية شاغرة لدى الضمان الصحي وظائف شاغرة بـ شركة PARSONS في 4 مدن السديس يعزي في وفاة مفتي المملكة اقتران القمر بالمريخ ورصد مذنب جديد في سماء السعودية
نشرت وزارة التعليم، اليوم الأحد، جداول دروس الحصص اليومية لجميع الصفوف الدراسية بالمراحل التعليمية المختلفة، من الأسبوع السادس للفصل الدراسي الأول، عبر قنوات “عين”، أو عبر “يوتيوب” أو منصة “مدرستي”.
وأوضحت الوزارة، عبر موقعها الرسمي في منصة إكس، أن بث الدروس سيكون مباشرًا عبر تردد (12437) على “عرب سات”؛ صباحًا.
وأضافت وزارة التعليم، أنه يتم إعادة بث الدروس طوال اليوم؛ وذلك لصفوف المرحلة الابتدائية، والتربية الخاصة، والتعليم المستمر.
