التعليم تنشر جداول دروس الحصص اليومية للأسبوع الرابع 

نشرت وزارة التعليم، اليوم الأحد، جداول دروس الحصص اليومية لجميع الصفوف الدراسية بالمراحل التعليمية المختلفة، من الأسبوع الرابع للفصل الدراسي الأول، عبر قنوات “عين”، أو عبر “يوتيوب” أو منصة “مدرستي”.
وأوضحت وزارة التعليم، عبر موقعها الرسمي، أن بث الدروس سيكون مباشرًا عبر تردد (12437) على “عرب سات”؛ صباحًا، ويعاد طوال اليوم؛ وذلك لصفوف: المرحلة الابتدائية، والتربية الخاصة، والتعليم المستمر.
جداول الحصص الدراسية اليومية للأسبوع الرابع من الفصل الدراسي الأول لكافة مراحل #التعليم العام عبر #قنوات_عين و #منصة_مدرستي https://t.co/XGzGOlep0s
— قنوات عين (@iEN_tv) September 13, 2025