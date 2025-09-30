التوابل الحارة تساعد على كبح الشهية وخفض السعرات الحرارية

لا تقتصر فوائد التوابل على إضافة نكهة للطعام، بل لها فوائد تعزز الصحة العامة للإنسان، وتقوي جهاز المناعة، وتُحسِّن صحة القلب والجهاز الهضمي, وأثبتت دراسة أمريكية أن إضافة التوابل الحارة إلى الوجبة الغذائية تُعد وسيلة فعالة لتقليل كمية الغذاء التي يتناولها الشخص، وبالتالي الحد من السعرات الحرارية التي يحصل عليها.

ووجد باحثون من جامعة بنسلفانيا الأمريكية، أن الفلفل الحار والتوابل المماثلة تؤثر على كمية الطعام الذي يتناوله الفرد في كل وجبة, مؤكدين أن الوجبات المتبلة تجعل الشخص يقلل من كمية الطعام التي يتناولها، والسعرات التي يحصل عليها.

وأوضحت الباحثة بيج كانينهام رئيسة فريق الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية Food Quality and Preference المتخصصة في العلوم الغذائية أن الوجبات الحارة تجعل الشخص يأكل ببطء، مما يقلل من كمية الطعام، وقد أجريت هذه التجربة للتيقن من هذه الفرضية.

وشملت التجربة تقديم وجبات متبلة بدرجات مختلفة من الفلفل الحار إلى مجموعة من المتطوعين مع قياس كمية الطعام التي يتناولها كل متطوع مع الحفاظ على مذاق الوجبة بشكل عام، وتبين أن زيادة كمية التوابل الحارة يؤثر على سرعة تناول الوجبة وتقليل كمية الطعام والسعرات التي يستهلكها كل متطوع.