Icon

شروط الاشتراك في جمعية GOSI Icon آلية تقييم الأصول في حساب المواطن Icon التوابل الحارة تساعد على كبح الشهية وخفض السعرات الحرارية Icon مصر تطرح 6 قطع أراض متميزة في القاهرة على المستثمرين Icon الولايات المتحدة على شفا شلل حكومي Icon النفط يتراجع وسط توقعات بزيادة جديدة في إنتاج أوبك+ Icon رياح نشطة على تبوك حتى التاسعة  Icon سوق السينما بالسعودية يشهد تسجيل أرقام قياسية تواكب كبرى الأسواق العالمية Icon معدل البطالة بين السعوديين يسجل 6.8% بالربع الثاني Icon الذهب اليوم يرتفع إلى مستوى قياسي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
صحة وطب‎

التوابل الحارة تساعد على كبح الشهية وخفض السعرات الحرارية

الثلاثاء ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٤٩ صباحاً
التوابل الحارة تساعد على كبح الشهية وخفض السعرات الحرارية
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

لا تقتصر فوائد التوابل على إضافة نكهة للطعام، بل لها فوائد تعزز الصحة العامة للإنسان، وتقوي جهاز المناعة، وتُحسِّن صحة القلب والجهاز الهضمي, وأثبتت دراسة أمريكية أن إضافة التوابل الحارة إلى الوجبة الغذائية تُعد وسيلة فعالة لتقليل كمية الغذاء التي يتناولها الشخص، وبالتالي الحد من السعرات الحرارية التي يحصل عليها.

ووجد باحثون من جامعة بنسلفانيا الأمريكية، أن الفلفل الحار والتوابل المماثلة تؤثر على كمية الطعام الذي يتناوله الفرد في كل وجبة, مؤكدين أن الوجبات المتبلة تجعل الشخص يقلل من كمية الطعام التي يتناولها، والسعرات التي يحصل عليها.

قد يهمّك أيضاً
التوابل الحارة لا تساعد على تخفيض الوزن

التوابل الحارة لا تساعد على تخفيض الوزن

وأوضحت الباحثة بيج كانينهام رئيسة فريق الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية Food Quality and Preference المتخصصة في العلوم الغذائية أن الوجبات الحارة تجعل الشخص يأكل ببطء، مما يقلل من كمية الطعام، وقد أجريت هذه التجربة للتيقن من هذه الفرضية.

وشملت التجربة تقديم وجبات متبلة بدرجات مختلفة من الفلفل الحار إلى مجموعة من المتطوعين مع قياس كمية الطعام التي يتناولها كل متطوع مع الحفاظ على مذاق الوجبة بشكل عام، وتبين أن زيادة كمية التوابل الحارة يؤثر على سرعة تناول الوجبة وتقليل كمية الطعام والسعرات التي يستهلكها كل متطوع.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد