من منطلق مسؤليتها الاجتماعية

الجفالي للسيارات ترعى مبادرات اجتماعية بمناسبة اليوم الوطني 95

الثلاثاء ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١:٥٥ مساءً
الجفالي للسيارات ترعى مبادرات اجتماعية بمناسبة اليوم الوطني 95
المواطن - فريق التحرير

أطلق المركز الوطني للمسؤولية الاجتماعية مجموعة من المبادرات بمناسبة اليوم الوطني 95 برعاية من شركة الجفالي للسيارات تحت  شعار “مانسيناكم” لعدد من الفئات الخاصة،تشمل مبادرة (فرحة وطن للأطفال) الأيتام، ومبادرة (اصحاب الهمم ) للأطفال ذوي الإعاقة، ومبادرة (مانسيناكم) للمسنين.

وتهدف هذه المبادرات إلى إدخال الفرحة والسرور والبهجةعلى نفوس الفئات الخاصة وإشراكها في التعبير عن فرحتهم بهذه المناسبة الوطنية، والإسهام في تحسين الحالةالنفسية والدعم المعنوي، لهم ودمجهم مع المجتمع ومشاركتهم المناسبات الوطنية، ضمن مستهدفات برنامج التحول الوطني وجودة الحياة في رؤية 2030.

وتأتي هذه المبادرات ضمن ريادة شركة الجفالي للسيارات في مجال المسؤوليةالاجتماعية؛

وتفخر شركة الجفالي للسيارات، الرائدة في دعم وتمكين برامج المسؤولية الاجتماعية، بمبادرتها الإنسانية ” مانسيناكم”، في هذا اليوم، شاركنا فرحة الأطفال ذوي الإعاقة، وأبنائنا الأيتام، وأبائنا المسنين – هذه الفئات الغالية على قلوبنا جميعًا – من خلال برنامج ترفيهي مليء بالأنشطة الثقافية، الهدايا الرمزية، واللحظات الدافئة التي تعكس قيم التلاحم والعطاء.

وقالت الجفالي للسيارات: نؤكد التزامنا الراسخ بتمكين كل فرد في وطننا، مستلهمين رؤية 2030 لتحقيق التنمية المستدامة والرفاهية للجميع. هذا ليس مجرد احتفال، بل رسالة حب ودعم مستمرة لمن يستحقون كل التقدير”.

