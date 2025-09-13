Icon

الجماهير تعد الساعات قبل نزال كانيلو وكروفورد التاريخي في لاس فيغاس Icon تعيين المهندس الذكير ممثلًا دائمًا للسعودية في منظمة الفاو Icon المنافذ الجمركية تسجل 1402 حالة ضبط خلال أسبوع Icon وظائف شاغرة لدى شركة الفنار Icon كيف يتخلص المخ من النفايات السامة؟ Icon ارتفاع ضحايا فيضانات باكستان إلى 101 قتيل Icon مذنب غامض يحير العلماء Icon أتربة مثارة ورياح نشطة على شرورة Icon وظائف شاغرة في فروع شركة التصنيع Icon ضبط 21339 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل.. بينهم 23 متورطًا بجرائم مخلة بالشرف Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
الوزن الرسمي يكتمل بنجاح

الجماهير تعد الساعات قبل نزال كانيلو وكروفورد التاريخي في لاس فيغاس

السبت ١٣ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٣:١٢ مساءً
الجماهير تعد الساعات قبل نزال كانيلو وكروفورد التاريخي في لاس فيغاس
المواطن - واس

شهدت مدينة لاس فيغاس اليوم إقامة مراسم الوزن الرسمي لجميع الملاكمين المشاركين في أمسية الملاكمة الكبرى، وسط حضور جماهيري وإعلامي ضخم، إذ نجح جميع الملاكمين في تجاوز اختبارات الوزن دون أي عقبات، في أجواء زادت من حماس العد التنازلي قبل المواجهة المنتظرة على حلبة ملعب أليجيانت، ضمن فعاليات موسم الرياض 2025.

وشهدت بطاقة النزالات ظهور أسماء المتبارين، إذ سيواجه الإيرلندي كالوم والش منافسه الأميركي فرناندو فارغاس جونيور في وزن السوبر ولتر، فيما يلتقي الفرنسي كريستيان مبيلي بالغواتيمالي ليستر مارتينيز في وزن السوبر متوسط، ويخوض السعودي محمد العقل اختبارًا صعبًا أمام الأميركي ترافيس كينت كروفورد في وزن الكروزرويت.

ويلتقي الياباني ريتو تسوتسومي بالأميركي خافيير مارتينيز في وزن السوبر فيذر، ويخوض السعودي سلطان المحمد نزالًا أمام الأمريكي مارتن كارابالو في وزن السوبر لايت، فيما يواجه الأميركي ستيفن نيلسون الكوبي رايكو سانتانا في وزن خفيف الثقيل، ويعود الأوكراني سيرهي بوهاتشوك لمواجهة الأميركي براندون آدامز في نزال ثأري ضمن وزن السوبر ولتر.

واكتملت الأجواء بحضور النجمين الكبيرين ساؤول “كانيلو” ألفاريز وتيرينس كروفورد، اللذين أظهرا جاهزية كاملة لليلة الغد التاريخية، ووقفا في مواجهة الـ “FACE OFF” الأخيرة لهما، ويتنافسان على لقب بطولة العالم الموحدة للوزن فوق المتوسط في نزال وُصف بأنه “نزال القرن”.

ومع اكتمال مراسم الوزن بنجاح، باتت الأنظار تتجه إلى ملعب أليجيانت الذي سيحتضن غدًا المواجهة الكبرى أمام عشرات الآلاف من الجماهير داخل القاعة وملايين المتابعين حول العالم، في ليلة استثنائية ستكتب فصلًا جديدًا في تاريخ الملاكمة الحديثة.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد