الجماهير تعد الساعات قبل نزال كانيلو وكروفورد التاريخي في لاس فيغاس

شهدت مدينة لاس فيغاس اليوم إقامة مراسم الوزن الرسمي لجميع الملاكمين المشاركين في أمسية الملاكمة الكبرى، وسط حضور جماهيري وإعلامي ضخم، إذ نجح جميع الملاكمين في تجاوز اختبارات الوزن دون أي عقبات، في أجواء زادت من حماس العد التنازلي قبل المواجهة المنتظرة على حلبة ملعب أليجيانت، ضمن فعاليات موسم الرياض 2025.

وشهدت بطاقة النزالات ظهور أسماء المتبارين، إذ سيواجه الإيرلندي كالوم والش منافسه الأميركي فرناندو فارغاس جونيور في وزن السوبر ولتر، فيما يلتقي الفرنسي كريستيان مبيلي بالغواتيمالي ليستر مارتينيز في وزن السوبر متوسط، ويخوض السعودي محمد العقل اختبارًا صعبًا أمام الأميركي ترافيس كينت كروفورد في وزن الكروزرويت.

ويلتقي الياباني ريتو تسوتسومي بالأميركي خافيير مارتينيز في وزن السوبر فيذر، ويخوض السعودي سلطان المحمد نزالًا أمام الأمريكي مارتن كارابالو في وزن السوبر لايت، فيما يواجه الأميركي ستيفن نيلسون الكوبي رايكو سانتانا في وزن خفيف الثقيل، ويعود الأوكراني سيرهي بوهاتشوك لمواجهة الأميركي براندون آدامز في نزال ثأري ضمن وزن السوبر ولتر.

واكتملت الأجواء بحضور النجمين الكبيرين ساؤول “كانيلو” ألفاريز وتيرينس كروفورد، اللذين أظهرا جاهزية كاملة لليلة الغد التاريخية، ووقفا في مواجهة الـ “FACE OFF” الأخيرة لهما، ويتنافسان على لقب بطولة العالم الموحدة للوزن فوق المتوسط في نزال وُصف بأنه “نزال القرن”.

ومع اكتمال مراسم الوزن بنجاح، باتت الأنظار تتجه إلى ملعب أليجيانت الذي سيحتضن غدًا المواجهة الكبرى أمام عشرات الآلاف من الجماهير داخل القاعة وملايين المتابعين حول العالم، في ليلة استثنائية ستكتب فصلًا جديدًا في تاريخ الملاكمة الحديثة.