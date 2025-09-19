Icon

الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار واليورو

الجمعة ١٩ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٥١ مساءً
الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار واليورو
المواطن - واس

سجّل الجنيه الإسترليني اليوم انخفاضًا مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة “اليورو”.

وبلغ الإسترليني مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند (1.3472) دولار أمريكي، بانخفاض (0.63%)، فيما انخفض مقابل العملة الأوروبية إلى (1.1473) يورو بنسبة (0.23%).

