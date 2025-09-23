Icon

فيصل بن فرحان يترأس وفد السعودية بافتتاح أعمال الأسبوع رفيع المستوى بالأمم المتحدة Icon الجيومكانية تنشر صورًا جوية تاريخية لمناطق السعودية Icon الألوان الشعبية حاضرة في احتفالات أهالي نجران Icon وزير الدفاع يستذكر تضحيات الأبطال ويحيي صمود جنود الوطن Icon الحزم والنجمة يتأهلان لدور الـ 16 بكأس خادم الحرمين  Icon سلمان للإغاثة يدشّن المشروع التطوعي العام للمرأة والطفل في عدن Icon موجة غبار تحجب الرؤية على طريق الحرمين بجدة Icon لقطات توثق قوة عصف الأمطار جنوب مكة المكرمة Icon الملك سلمان وولي العهد يعزيان حاكم الشارقة في وفاة الشيخ سلطان بن خالد Icon موكب ترامب يحرج ماكرون في نيويورك والرئيس الفرنسي يعاتبه هاتفيًا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

الجيومكانية تنشر صورًا جوية تاريخية لمناطق السعودية

الثلاثاء ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٥٧ مساءً
الجيومكانية تنشر صورًا جوية تاريخية لمناطق السعودية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

نشرت الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية مجموعة من الصور الجوية التاريخية المصححّة للمدن الكبرى في مناطق المملكة الـ13، تعود أقدمها إلى العام 1951م، لتوثّق مراحل التحوّلات العمرانية والتنموية في المملكة على مدى أكثر من سبعة عقود.

ويأتي نشر الجيومكانية للصور تزامنًا مع اليوم الوطني الـ95، ليجسّد دور المعلومات الجيومكانية بوصفها شاهد مكان وزمان على التنمية الوطنية الشاملة، والنهضة المتسارعة، إذ ترصد هذه الصور التغيرات التي طرأت على جميع المناطق وتطوّرات التوسع الحضري والغطاء النباتي فيها، وأشكال التقدّم والتطوّر والازدهار المتنامي الذي تشهده المملكة في ظل قيادتها الرشيدة -أيّدها الله-.

قد يهمّك أيضاً
خريطة.. وين ما كنت في الرياض احجز وحدتك السكنية بأسعار منافسة

خريطة.. وين ما كنت في الرياض احجز وحدتك السكنية بأسعار منافسة

16 وظيفة شاغرة لدى الاتصالات السعودية بالرياض وجدة

16 وظيفة شاغرة لدى الاتصالات السعودية بالرياض وجدة

وتعدّ الصور التاريخية التي نشرتها الجيومكانية ضمن صور ملتقطة على فترات زمنية متعددة ولمناطق متفاوتة من المملكة، جُمعت بالتعاون والمواءمة مع عددٍ من الجهات الحكومية؛ لتكون مرجعًا تاريخيًا من خلال معالجتها وإسقاطها على نظام الإحداثيات المرجعية، وتجميع الصور الجوية (Mosaic) بحسب المنطقة وسنة الإنتاج ومقياس الرسم، حيث تُتاح عبر المنصة الجيومكانية الوطنية على صيغة صور جوية مجمعة ومصححة بإحداثيات مقروءة رقميًا.

يُذكر أن الجيومكانية تُعنى -بموجب تنظيمها- بتنظيم قطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية والتصوير المتعلّق بأعماله في المملكة، والارتقاء به، والإشراف عليه، ومراقبته، بما يحقّق الجودة وتحسين الأداء.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

بيان سعودي باكستاني مشترك.. تطوير التعاون الدفاعي وتعزيز الردع المشترك
السعودية اليوم

بيان سعودي باكستاني مشترك.. تطوير التعاون الدفاعي...

السعودية اليوم
الداخلية مع اقتراب الاحتفال باليوم الوطني: العلم السعودي مجدٌ متين وعهدٌ أمين
أخبار رئيسية

الداخلية مع اقتراب الاحتفال باليوم الوطني: العلم...

أخبار رئيسية
السعودية تفوز بمقعدين في الاتحاد البريدي العالمي
السعودية اليوم

السعودية تفوز بمقعدين في الاتحاد البريدي العالمي

السعودية اليوم
قطر والبحرين تهنئان الملك سلمان وولي العهد بمناسبة اليوم الوطني
السعودية اليوم

قطر والبحرين تهنئان الملك سلمان وولي العهد...

السعودية اليوم
السعودية تدين وتستنكر الهجوم على مسجد حي الدرجة بمدينة الفاشر
السعودية اليوم

السعودية تدين وتستنكر الهجوم على مسجد حي...

السعودية اليوم
حوار في السماء.. شهباز شريف يخاطب الطيارين السعوديين
السعودية اليوم

حوار في السماء.. شهباز شريف يخاطب الطيارين...

السعودية اليوم
السعودية تقود الجهود الدولية لتحقيق سلام عادل للفلسطينيين عبر حلّ الدولتين
أخبار رئيسية

السعودية تقود الجهود الدولية لتحقيق سلام عادل...

أخبار رئيسية
السعودية ترحب باعتراف بريطانيا وأستراليا وكندا والبرتغال بالدولة الفلسطينية
أخبار رئيسية

السعودية ترحب باعتراف بريطانيا وأستراليا وكندا والبرتغال...

أخبار رئيسية