الجيومكانية تنشر صورًا جوية تاريخية لمناطق السعودية

نشرت الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية مجموعة من الصور الجوية التاريخية المصححّة للمدن الكبرى في مناطق المملكة الـ13، تعود أقدمها إلى العام 1951م، لتوثّق مراحل التحوّلات العمرانية والتنموية في المملكة على مدى أكثر من سبعة عقود.

ويأتي نشر الجيومكانية للصور تزامنًا مع اليوم الوطني الـ95، ليجسّد دور المعلومات الجيومكانية بوصفها شاهد مكان وزمان على التنمية الوطنية الشاملة، والنهضة المتسارعة، إذ ترصد هذه الصور التغيرات التي طرأت على جميع المناطق وتطوّرات التوسع الحضري والغطاء النباتي فيها، وأشكال التقدّم والتطوّر والازدهار المتنامي الذي تشهده المملكة في ظل قيادتها الرشيدة -أيّدها الله-.

وتعدّ الصور التاريخية التي نشرتها الجيومكانية ضمن صور ملتقطة على فترات زمنية متعددة ولمناطق متفاوتة من المملكة، جُمعت بالتعاون والمواءمة مع عددٍ من الجهات الحكومية؛ لتكون مرجعًا تاريخيًا من خلال معالجتها وإسقاطها على نظام الإحداثيات المرجعية، وتجميع الصور الجوية (Mosaic) بحسب المنطقة وسنة الإنتاج ومقياس الرسم، حيث تُتاح عبر المنصة الجيومكانية الوطنية على صيغة صور جوية مجمعة ومصححة بإحداثيات مقروءة رقميًا.

يُذكر أن الجيومكانية تُعنى -بموجب تنظيمها- بتنظيم قطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية والتصوير المتعلّق بأعماله في المملكة، والارتقاء به، والإشراف عليه، ومراقبته، بما يحقّق الجودة وتحسين الأداء.