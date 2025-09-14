Icon

في منتجع سكني

الحبس 6 أشهر لمصرية قتلت كلاباً بالسم

الأحد ١٤ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٣:١٣ مساءً
الحبس 6 أشهر لمصرية قتلت كلاباً بالسم
المواطن - فريق التحرير

أصدرت محكمة مصرية، اليوم الأحد، حكماً بحبس سيدة أقدمت على تسميم كلاب في منتجع سكني بجنوب الجيزة.

تعود تفاصيل القضية إلى شهر مايو الماضي، حيث تقدم عدد من سكان المنتجع بشكاوى وبلاغات ضد جارة لهم، وضعت سمًا قاتلاً في الممرات، مما أسفر عن نفوق العديد من الكلاب وإصابة بعض السكان بالتسمم.

التحقيق في الواقعة

وأظهرت التحقيقات أن المتهمة كانت تعاني من إزعاج الكلاب، مما دفعها للتخلص منها بالسم، مؤكدة أنها لم تتعمد إيذاء السكان أو حيواناتهم الأليفة.

وحكمت المحكمة على السيدة بالسجن 6 أشهر وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف جنيه، بتهمة قتل الكلاب.

ويطالب المهتمون بحقوق الحيوان في مصر بتشديد العقوبات ضد منتهكي حقوق الحيوانات للحد من جرائم التعذيب والقتل العشوائي للكلاب الضالة والقطط، كما دعوا لزيادة حملات التوعية بالتعامل الرحيم مع الكلاب الضالة وقطط الشوارع والرأفة بهم.

من جانبهم، يطالب سكان الأحياء السكنية في مصر بتخليصهم من الكلاب الضالة التي أصبحت مصدر رعب للأهالي والأطفال والسيدات والفتيات.

 

