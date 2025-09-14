الحبس 6 أشهر لمصرية قتلت كلاباً بالسم حالة مطرية على العاصمة المقدسة والجموم ضبط مواطن لارتكابه مخالفة التخييم بمحمية الإمام فيصل بن تركي الملكية محافظ الأحساء يكرّم مواطنًا تبرع بإحدى كليتيه لأخيه الرياض تستضيف مؤتمر موني 20/20 الشرق الأوسط.. غداً مضمار بطول 800 متر في الظاهرية لتعزيز نمط الحياة الصحي التأمينات الاجتماعية توضح المقصود برسالة “لم يعوض عنها” عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى فلكية جدة: القمر يصل لحظة التربيع الأخير مساء اليوم نصائح طبية لضبط سكر الدم خلال أسبوعين
أصدرت محكمة مصرية، اليوم الأحد، حكماً بحبس سيدة أقدمت على تسميم كلاب في منتجع سكني بجنوب الجيزة.
تعود تفاصيل القضية إلى شهر مايو الماضي، حيث تقدم عدد من سكان المنتجع بشكاوى وبلاغات ضد جارة لهم، وضعت سمًا قاتلاً في الممرات، مما أسفر عن نفوق العديد من الكلاب وإصابة بعض السكان بالتسمم.
وأظهرت التحقيقات أن المتهمة كانت تعاني من إزعاج الكلاب، مما دفعها للتخلص منها بالسم، مؤكدة أنها لم تتعمد إيذاء السكان أو حيواناتهم الأليفة.
وحكمت المحكمة على السيدة بالسجن 6 أشهر وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف جنيه، بتهمة قتل الكلاب.
ويطالب المهتمون بحقوق الحيوان في مصر بتشديد العقوبات ضد منتهكي حقوق الحيوانات للحد من جرائم التعذيب والقتل العشوائي للكلاب الضالة والقطط، كما دعوا لزيادة حملات التوعية بالتعامل الرحيم مع الكلاب الضالة وقطط الشوارع والرأفة بهم.
من جانبهم، يطالب سكان الأحياء السكنية في مصر بتخليصهم من الكلاب الضالة التي أصبحت مصدر رعب للأهالي والأطفال والسيدات والفتيات.