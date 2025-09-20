فيصل بن فرحان: مشاركة السعودية في الجمعية العامة للأمم المتحدة تحمل رسالة السلم والعدل فعاليات متنوعة احتفاءً باليوم الوطني الـ95 للمملكة في جدة السعودية تدين وتستنكر الهجوم على مسجد حي الدرجة بمدينة الفاشر القبض على 3 أشخاص لترويجهم 9,984 قرصًا محظورًا بعسير بتوجيه الملك سلمان وولي العهد.. السعودية تدعم اقتصاد اليمن بـ 1.38 مليار ريال الحج والعمرة: 30 مليون مستخدم لتطبيق نسك من 190 دولة حول العالم 5 اشتراطات وضوابط رئيسة يجب على المنشآت والمتاجر الالتزام بها عند تنظيم المسابقات شوارع نجران وميادينها تتزين بالأعلام الخضراء احتفاءً باليوم الوطني ولي العهد يستعرض مع رئيس فرنسا نتائج مؤتمر تسوية قضية فلسطين المرور: طرح مزاد اللوحات الإلكتروني.. غدًا
أعلنت وزارة الحج والعمرة، وصول عدد تحميلات تطبيق “نسك” -المنصة الرقمية الرسمية لخدمة ضيوف الرحمن- إلى أكثر من (30) مليون مستخدم، متجاوزًا عدد التحميلات في عام 2024 البالغة (12) مليون تحميل، بنسبة نمو تتجاوز (150%) خلال أقل من عام.
وأوضحت الوزارة، أن التطبيق يخدم ضيوف الرحمن من أكثر من (190) دولة حول العالم، ويُشكِّّل المستخدمون من خارج المملكة ما يزيد على (90%) من إجمالي المستفيدين؛ مما يعكس البعد العالمي للتطبيق وأهميته في تسهيل رحلات الحج والعمرة والزيارة.
وأشارت إلى، أن تطبيق “نسك” يقدم من خلال التكامل مع جميع الجهات العاملة في منظومة الحج والعمرة، ما يزيد على (100) خدمة رقمية للزوار، تمكنهم من خوض تجربة رقمية متكاملة تغطي مراحل الرحلة كافة، منذ التخطيط وحتى العودة، كحجز الروضة الشريفة، والعمرة، وقطار الحرمين، والخرائط، وتذاكر الطيران، والفنادق، والبرامج، والجولات الإثرائية، وغيرها.
وبيَّنت أن التطبيق مؤخرًا، شهد توسعًا في نوع الخدمات المقدمة التي تُعنى بالمستخدمين في حياتهم اليومية، ليشمل عددًا من الخدمات مثل: القرآن الكريم، والأذكار، والأدعية، ومواقيت الصلاة، والقبلة.
وأكدت الوزارة أن الفترة القادمة ستشهد إطلاق تحديث كبير للتطبيق؛ يستهدف الارتقاء بتجربة المستخدم عبر واجهة أكثر سلاسة وسهولة، وبما يتماشى مع أعلى المعايير العالمية في التقنية والتصميم؛ ليواصل مسيرته نحو أن يكون المنصة الإسلامية الرقمية الأولى عالميًا.
