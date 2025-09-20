Icon

فيصل بن فرحان: مشاركة السعودية في الجمعية العامة للأمم المتحدة تحمل رسالة السلم والعدل Icon فعاليات متنوعة احتفاءً باليوم الوطني الـ95 للمملكة في جدة Icon السعودية تدين وتستنكر الهجوم على مسجد حي الدرجة بمدينة الفاشر Icon القبض على 3 أشخاص لترويجهم 9,984 قرصًا محظورًا بعسير Icon بتوجيه الملك سلمان وولي العهد.. السعودية تدعم اقتصاد اليمن بـ 1.38 مليار ريال Icon الحج والعمرة: 30 مليون مستخدم لتطبيق نسك من 190 دولة حول العالم Icon 5 اشتراطات وضوابط رئيسة يجب على المنشآت والمتاجر الالتزام بها عند تنظيم المسابقات Icon شوارع نجران وميادينها تتزين بالأعلام الخضراء احتفاءً باليوم الوطني Icon ولي العهد يستعرض مع رئيس فرنسا نتائج مؤتمر تسوية قضية فلسطين  Icon المرور: طرح مزاد اللوحات الإلكتروني.. غدًا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بنسبة نمو تتجاوز 150% خلال أقل من عام

الحج والعمرة: 30 مليون مستخدم لتطبيق نسك من 190 دولة حول العالم

السبت ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:١٢ مساءً
الحج والعمرة: 30 مليون مستخدم لتطبيق نسك من 190 دولة حول العالم
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت وزارة الحج والعمرة، وصول عدد تحميلات تطبيق “نسك” -المنصة الرقمية الرسمية لخدمة ضيوف الرحمن- إلى أكثر من (30) مليون مستخدم، متجاوزًا عدد التحميلات في عام 2024 البالغة (12) مليون تحميل، بنسبة نمو تتجاوز (150%) خلال أقل من عام.

وأوضحت الوزارة، أن التطبيق يخدم ضيوف الرحمن من أكثر من (190) دولة حول العالم، ويُشكِّّل المستخدمون من خارج المملكة ما يزيد على (90%) من إجمالي المستفيدين؛ مما يعكس البعد العالمي للتطبيق وأهميته في تسهيل رحلات الحج والعمرة والزيارة.

قد يهمّك أيضاً
معنى وهدف مؤشر الألوان في تطبيق نسك

معنى وهدف مؤشر الألوان في تطبيق نسك

وزارة الحج والعمرة تطلق بِطاقةَ شعائر الذكية

وزارة الحج والعمرة تطلق بِطاقةَ شعائر الذكية

30 مليون مستخدم لتطبيق نسك

وأشارت إلى، أن تطبيق “نسك” يقدم من خلال التكامل مع جميع الجهات العاملة في منظومة الحج والعمرة، ما يزيد على (100) خدمة رقمية للزوار، تمكنهم من خوض تجربة رقمية متكاملة تغطي مراحل الرحلة كافة، منذ التخطيط وحتى العودة، كحجز الروضة الشريفة، والعمرة، وقطار الحرمين، والخرائط، وتذاكر الطيران، والفنادق، والبرامج، والجولات الإثرائية، وغيرها.

وبيَّنت أن التطبيق مؤخرًا، شهد توسعًا في نوع الخدمات المقدمة التي تُعنى بالمستخدمين في حياتهم اليومية، ليشمل عددًا من الخدمات مثل: القرآن الكريم، والأذكار، والأدعية، ومواقيت الصلاة، والقبلة.

وأكدت الوزارة أن الفترة القادمة ستشهد إطلاق تحديث كبير للتطبيق؛ يستهدف الارتقاء بتجربة المستخدم عبر واجهة أكثر سلاسة وسهولة، وبما يتماشى مع أعلى المعايير العالمية في التقنية والتصميم؛ ليواصل مسيرته نحو أن يكون المنصة الإسلامية الرقمية الأولى عالميًا.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد