Icon

الحزم والنجمة يتأهلان لدور الـ 16 بكأس خادم الحرمين  Icon سلمان للإغاثة يدشّن المشروع التطوعي العام للمرأة والطفل في عدن Icon موجة غبار تحجب الرؤية على طريق الحرمين بجدة Icon لقطات توثق قوة عصف الأمطار جنوب مكة المكرمة Icon الملك سلمان وولي العهد يعزيان حاكم الشارقة في وفاة الشيخ سلطان بن خالد Icon موكب ترامب يحرج ماكرون في نيويورك والرئيس الفرنسي يعاتبه هاتفيًا Icon أهالي جازان يرسمون أفراحهم ابتهاجًا بيوم الوطن Icon الصحة العالمية تحذر من خطر ارتفاع ضغط الدم غير المسيطر عليه Icon صورة مؤثرة .. مفتي المملكة يجيب على الأسئلة على فراش ⁧‫المرض Icon برج الطوية بالجبيل.. حكاية حصن صامد منذ 100 عام Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم

الحزم والنجمة يتأهلان لدور الـ 16 بكأس خادم الحرمين 

الثلاثاء ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٤٠ مساءً
الحزم والنجمة يتأهلان لدور الـ 16 بكأس خادم الحرمين 
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تأهل فريق الحزم إلى دور الـ (16) من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد فوزه على نظيره نيوم بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جرى اليوم على ملعب نادي الحزم في الرس، ضمن منافسات دور الـ (32) من البطولة.

سجل للحزم اللاعب عمر السومة عند الدقائق (5 و61)، وجاء هدف نيوم عن طريق اللاعب ألكسندر لاكزيت عند الدقيقة (25).
وفي مواجهة أخرى، تغلب النجمة على نظيره ضمك بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ليحجز بطاقة العبور إلى الدور ذاته.

قد يهمّك أيضاً
رسميًّا .. ملعب الملك فهد الدولي يحتضن نهائي الكأس

رسميًّا .. ملعب الملك فهد الدولي يحتضن نهائي الكأس

هذا السبب يدفع الاتحاد لهزيمة الباطن غدًا

هذا السبب يدفع الاتحاد لهزيمة الباطن غدًا

سجل النجمة أولًا عن طريق لاعبه لازارو فينيسيوس عند الدقيقة (58)، قبل أن يتمكن ضمك من إدراك التعادل عند الدقيقة (79) عن طريق اللاعب هزاع الغامدي، وعند الدقيقة (3+90) تمكن لاعب النجمة عبدالعزيز الحرابي من تسجيل هدف الفوز والتأهل.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد