الحزم والنجمة يتأهلان لدور الـ 16 بكأس خادم الحرمين 

تأهل فريق الحزم إلى دور الـ (16) من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد فوزه على نظيره نيوم بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جرى اليوم على ملعب نادي الحزم في الرس، ضمن منافسات دور الـ (32) من البطولة.

سجل للحزم اللاعب عمر السومة عند الدقائق (5 و61)، وجاء هدف نيوم عن طريق اللاعب ألكسندر لاكزيت عند الدقيقة (25).

وفي مواجهة أخرى، تغلب النجمة على نظيره ضمك بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ليحجز بطاقة العبور إلى الدور ذاته.

سجل النجمة أولًا عن طريق لاعبه لازارو فينيسيوس عند الدقيقة (58)، قبل أن يتمكن ضمك من إدراك التعادل عند الدقيقة (79) عن طريق اللاعب هزاع الغامدي، وعند الدقيقة (3+90) تمكن لاعب النجمة عبدالعزيز الحرابي من تسجيل هدف الفوز والتأهل.