مع بداية شهر أكتوبر

الحصيني يتوقع: انصراف الحر تدريجيًا وبداية موسم الأمطار خلال أيام

الإثنين ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٠٦ صباحاً
الحصيني يتوقع: انصراف الحر تدريجيًا وبداية موسم الأمطار خلال أيام
المواطن - فريق التحرير

أوضح الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أن شهر أكتوبر يُعد من أشهر فصل الخريف في المملكة، حيث تبدأ فيه ملامح التغير المناخي بالظهور تدريجياً.

انصراف الحر تدريجيًا وبداية موسم الأمطار

وتوقع الحصيني، عبر حسابه على منصة إكس، أن يشهد اليوم الثالث من أكتوبر ظهور النجم الرابع من نجوم سهيل، المعروف بـ الصرفة، والذي ينصرف معه الحر تدريجياً، فيما يوافق اليوم السادس عشر منه بداية الوسم الذي يُعد أفضل أوقات السنة لهطول الأمطار.

وتابع الحصيني أن شهر أكتوبر يتميز كذلك بتناقص ساعات النهار مقابل ازدياد ساعات الليل، إلى جانب امتداد الظل، ما يعكس التحولات الموسمية التي تسبق قدوم الشتاء.

توقعات حالة الطقس

وتوقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- نشاطًا للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض, نجران, تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة، في حين لاتزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من منطقتي جازان وعسير.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 – 45 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

أما حركة الرياح السطحية على الخليج العربي ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20 – 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الأوسط، وحالة البحر متوسط الموج.

 

