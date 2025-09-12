الحياة الفطرية ينفي مخالفة تصوير الكائنات: المحتوى المتداول غير دقيق

تجاوز الإشارة الحمراء مخالفة وخطر يهدد السلامة بدء مشروع إعادة تطوير وتوسعة جامع الشيخ محمد بن عثيمين بعنيزة خارجية قطر: تصريحات نتنياهو المتهورة محاولة مشينة لتبرير الهجوم الجبان ترامب: لقد توفي تشارلي كيرك العظيم الأسطوري الرئيس الفلسطيني: خطاب ولي العهد يعكس الموقف التاريخي الأصيل للسعودية قيادة وشعبًا عبدالعزيز بن سعود: القيادة وجهت بتسخير كافة الإمكانيات لدعم أمن قطر واستقرارها قدم نفسه حاكمًا محتملًا لغزة.. السلطة الفلسطينية تعتقل سمير حليلة السمنة تؤثر على 188 مليون طفل ومراهق في سن الدراسة استقرار أسعار الذهب اليوم وفاة وإصابات جراء تصادم بين مركبتين في الرياض
نفى المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية ما تم تداوله في مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والذي زُعم فيه ضبط شخص ارتكب مخالفة بيئية لمجرد قيامه بتصوير كائنات فطرية.
وأكد المركز عدم صحة هذه المعلومة، موضحًا أن تصوير الكائنات الفطرية في بيئاتها الطبيعية لا يُعد مخالفة بيئية.
وبيّن أن المخالفة تَحدث عند استخدام الكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها لأغراض العرض أو الترويج أو الاستخدام التجاري، وهي أفعال تندرج ضمن المخالفات الصريحة للائحة التنفيذية لنظام البيئة.
وشدد المركز على أهمية تحري الدقة عند تداول مثل هذه المعلومات، داعيًا إلى الرجوع للقنوات الرسمية للتأكد من صحة الأخبار المتعلقة بالحياة الفطرية، كما دعا المركز للإبلاغ عن أي مخالفات عبر الرقم (19914) أو البريد الإلكتروني: https://www.ncw.gov.sa/