Icon

تجاوز الإشارة الحمراء مخالفة وخطر يهدد السلامة Icon بدء مشروع إعادة تطوير وتوسعة جامع الشيخ محمد بن عثيمين بعنيزة Icon خارجية قطر: تصريحات نتنياهو المتهورة محاولة مشينة لتبرير الهجوم الجبان Icon ترامب: لقد توفي تشارلي كيرك العظيم الأسطوري Icon الرئيس الفلسطيني: خطاب ولي العهد يعكس الموقف التاريخي الأصيل للسعودية قيادة وشعبًا Icon عبدالعزيز بن سعود: القيادة وجهت بتسخير كافة الإمكانيات لدعم أمن قطر واستقرارها Icon قدم نفسه حاكمًا محتملًا لغزة.. السلطة الفلسطينية تعتقل سمير حليلة Icon السمنة تؤثر على 188 مليون طفل ومراهق في سن الدراسة Icon استقرار أسعار الذهب اليوم Icon وفاة وإصابات جراء تصادم بين مركبتين في الرياض Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حصاد اليوم

الحياة الفطرية ينفي مخالفة تصوير الكائنات: المحتوى المتداول غير دقيق

الجمعة ١٢ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٠٤ مساءً
الحياة الفطرية ينفي مخالفة تصوير الكائنات: المحتوى المتداول غير دقيق
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

نفى المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية ما تم تداوله في مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والذي زُعم فيه ضبط شخص ارتكب مخالفة بيئية لمجرد قيامه بتصوير كائنات فطرية.

وأكد المركز عدم صحة هذه المعلومة، موضحًا أن تصوير الكائنات الفطرية في بيئاتها الطبيعية لا يُعد مخالفة بيئية.

قد يهمّك أيضاً
خالد الفيصل يستعرض جهود حماية البيئة والحياة الفطرية مع العميد الحربي

خالد الفيصل يستعرض جهود حماية البيئة والحياة الفطرية مع العميد الحربي

الحياة الفطرية يقف على حادثة هجوم قرود بابون على مواطن في الباحة

الحياة الفطرية يقف على حادثة هجوم قرود بابون على مواطن في الباحة

عرض وترويج

وبيّن أن المخالفة تَحدث عند استخدام الكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها لأغراض العرض أو الترويج أو الاستخدام التجاري، وهي أفعال تندرج ضمن المخالفات الصريحة للائحة التنفيذية لنظام البيئة.

وشدد المركز على أهمية تحري الدقة عند تداول مثل هذه المعلومات، داعيًا إلى الرجوع للقنوات الرسمية للتأكد من صحة الأخبار المتعلقة بالحياة الفطرية، كما دعا المركز للإبلاغ عن أي مخالفات عبر الرقم (19914) أو البريد الإلكتروني: https://www.ncw.gov.sa/

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد