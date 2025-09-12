الحياة الفطرية ينفي مخالفة تصوير الكائنات: المحتوى المتداول غير دقيق

نفى المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية ما تم تداوله في مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والذي زُعم فيه ضبط شخص ارتكب مخالفة بيئية لمجرد قيامه بتصوير كائنات فطرية.

وأكد المركز عدم صحة هذه المعلومة، موضحًا أن تصوير الكائنات الفطرية في بيئاتها الطبيعية لا يُعد مخالفة بيئية.

عرض وترويج

وبيّن أن المخالفة تَحدث عند استخدام الكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها لأغراض العرض أو الترويج أو الاستخدام التجاري، وهي أفعال تندرج ضمن المخالفات الصريحة للائحة التنفيذية لنظام البيئة.

وشدد المركز على أهمية تحري الدقة عند تداول مثل هذه المعلومات، داعيًا إلى الرجوع للقنوات الرسمية للتأكد من صحة الأخبار المتعلقة بالحياة الفطرية، كما دعا المركز للإبلاغ عن أي مخالفات عبر الرقم (19914) أو البريد الإلكتروني: https://www.ncw.gov.sa/