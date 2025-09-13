الخارجية القطرية: القمة العربية الإسلامية ستناقش مشروع قرار بشأن الهجوم الإسرائيلي زلزال عنيف يضرب سواحل روسيا وتحذيرات من أمواج تسونامي خطيرة البرلمان العربي: إعلان نيويورك بشأن حل الدولتين خطوة تعكس الدعم الدولي لحقوق الفلسطينيين موسم الخريف: اعتدال الأجواء واقتران القمر بالثريا في قران 19 وظائف شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS وظائف شاغرة بشركة البحر الأحمر الدولية طقس السبت.. أمطار رعدية ورياح وبرد في 8 مناطق بيان سعودي مصري أمريكي إماراتي مشترك: لا حل عسكري في السودان 100 ألف ريال غرامة استخدام بنادق الصيد من جميع أنواع المركبات المتحركة الشرطة تباشر واقعة اعتداء ومحاولة إركاب بالقوة في الرياض
أعلنت وزارة الخارجية القطرية اليوم السبت أن الدوحة ستستضيف بعد غد الاثنين القمة العربية الإسلامية الطارئة والتي تعقد في ضوء التطورات الأخيرة بالمنطقة.
ونقلت وكالة الأنباء القطرية (قنا) عن مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور ماجد الأنصاري القول إن القمة ستناقش مشروع قرار بشأن الهجوم الإسرائيلي على دولة قطر مقدما من الاجتماع التحضيري لوزراء خارجية الدول العربية والإسلامية الذي سينعقد يوم غد الأحد.
وأكد الانصاري أن “انعقاد القمة العربية الإسلامية في هذا التوقيت له عدة معان ودلالات ويعكس التضامن العربي والإسلامي الواسع مع دولة قطر في مواجهة العدوان الإسرائيلي الجبان الذي استهدف مقرات سكنية لعدد من قادة حركة حماس ورفض هذه الدول القاطع لإرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل”.
وكان الاحتلال الإسرائيلي شن يوم الثلاثاء الماضي غارة جوية على الدوحة استهدف مقرات سكنية تضم عددا من قيادات المكتب السياسي لحركة (حماس) الفلسطينية في عمل عدواني أثار إدانات عربية ودولية واسعة وتضامنا مع دولة قطر.