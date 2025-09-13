Icon

الخارجية القطرية: القمة العربية الإسلامية ستناقش مشروع قرار بشأن الهجوم الإسرائيلي

تنطلق في الدوحة بعد غد الاثنين

الخارجية القطرية: القمة العربية الإسلامية ستناقش مشروع قرار بشأن الهجوم الإسرائيلي

السبت ١٣ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٠٢ مساءً
الخارجية القطرية: القمة العربية الإسلامية ستناقش مشروع قرار بشأن الهجوم الإسرائيلي
المواطن - فريق التحرير

أعلنت وزارة الخارجية القطرية اليوم السبت أن الدوحة ستستضيف بعد غد الاثنين القمة العربية الإسلامية الطارئة والتي تعقد في ضوء التطورات الأخيرة بالمنطقة.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية (قنا) عن مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور ماجد الأنصاري القول إن القمة ستناقش مشروع قرار بشأن الهجوم الإسرائيلي على دولة قطر مقدما من الاجتماع التحضيري لوزراء خارجية الدول العربية والإسلامية الذي سينعقد يوم غد الأحد.

وأكد الانصاري أن “انعقاد القمة العربية الإسلامية في هذا التوقيت له عدة معان ودلالات ويعكس التضامن العربي والإسلامي الواسع مع دولة قطر في مواجهة العدوان الإسرائيلي الجبان الذي استهدف مقرات سكنية لعدد من قادة حركة حماس ورفض هذه الدول القاطع لإرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل”.

وكان الاحتلال الإسرائيلي شن يوم الثلاثاء الماضي غارة جوية على الدوحة استهدف مقرات سكنية تضم عددا من قيادات المكتب السياسي لحركة (حماس) الفلسطينية في عمل عدواني أثار إدانات عربية ودولية واسعة وتضامنا مع دولة قطر.

 

