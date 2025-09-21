الخريف يحلّ فلكيًا بتساوي الليل والنهار غدًا

يحلّ غدًا الاثنين 22 سبتمبر فصل الخريف فلكيًا في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، حيث تتعامد الشمس على خط الاستواء في ظاهرة فلكية تُعرف بالاعتدال الخريفي، ويتساوى خلالها طول الليل والنهار تقريبًا، ويستمر الخريف حتى 22 ديسمبر المقبل، موعد الانقلاب الشتوي.

وأوضح عضو جمعية آفاق لعلوم الفلك برجس الفليح لـ”واس”، أن دخول الخريف لا يعني انخفاض درجات الحرارة بشكل مباشر، إذ يبدأ التغير المناخي تدريجيًا خلال الأسابيع اللاحقة ليصبح أكثر وضوحًا وملموسًا مع حلول شهر نوفمبر.

وأفاد أن هذه المرحلة تُعد موسمًا انتقاليًا مهمًا، إذ تودع الأجواء حرارة الصيف اللاهبة تدريجيًا لتتهيأ لاستقبال برودة الشتاء.

وبيّن الفليح أن فصل الخريف يتسم بخصائص مناخية بارزة، أبرزها تقلبات الطقس المتسارعة وتغير درجات الحرارة بين الليل والنهار، إلى جانب ازدياد فرص تشكّل السحب الركامية الرعدية وحدوث حالات عدم استقرار جوي، لا سيما فوق منطقة الخليج العربي، مما يجعل هذه الفترة من العام ذات طابع خاص في متابعة الأرصاد الجوية والتغيرات المناخية.

ويُنظر إلى الاعتدال الخريفي بصفته إحدى أهم الظواهر الفلكية التي تعكس دقة النظام الكوني وانتظام حركة الأرض حول الشمس، كما يمثل علامة بارزة في حياة الإنسان الزراعية والمناخية منذ القدم، حيث ارتبط ببدء مواسم الحصاد في العديد من الحضارات.