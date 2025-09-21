Icon

لوحة وطنية في تبوك احتفاء باليوم الوطني الـ95 Icon الخريف يحلّ فلكيًا بتساوي الليل والنهار غدًا Icon تبلغ 100 ألف دولار.. توضيح من البيت الأبيض بشأن رسوم تأشيرة إتش-1 بي الجديدة Icon فتح باب التسجيل لرخصة التطويف بالمسجد الحرام Icon الغطاء النباتي يدعو لإبداء الرغبات في الاستثمار بـ 13 متنزهًا بالرياض Icon مطار بروكسل يلغي نصف رحلاته المغادرة بسبب هجوم إلكتروني Icon البلديات والإسكان: ابلغوا عن مخالفات السكن الجماعي عبر بلدي و940 Icon الصمعاني: تطورات القطاع العدلي أسهمت في تعزيز حقوق الإنسان Icon كشف خصوصيات الأسرة والألفاظ المبتذلة.. أبرز محظورات ضوابط المحتوى الإعلامي Icon أمانة القصيم وبلدياتها تحتفي باليوم الوطني الـ95 بإطلاق أكثر من 40 فعالية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تودع الأجواء حرارة الصيف اللاهبة تدريجيًا

الخريف يحلّ فلكيًا بتساوي الليل والنهار غدًا

الأحد ٢١ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:٥١ مساءً
الخريف يحلّ فلكيًا بتساوي الليل والنهار غدًا
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

يحلّ غدًا الاثنين 22 سبتمبر فصل الخريف فلكيًا في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، حيث تتعامد الشمس على خط الاستواء في ظاهرة فلكية تُعرف بالاعتدال الخريفي، ويتساوى خلالها طول الليل والنهار تقريبًا، ويستمر الخريف حتى 22 ديسمبر المقبل، موعد الانقلاب الشتوي.

وأوضح عضو جمعية آفاق لعلوم الفلك برجس الفليح لـ”واس”، أن دخول الخريف لا يعني انخفاض درجات الحرارة بشكل مباشر، إذ يبدأ التغير المناخي تدريجيًا خلال الأسابيع اللاحقة ليصبح أكثر وضوحًا وملموسًا مع حلول شهر نوفمبر.

قد يهمّك أيضاً
الخريف: توجهاتنا تهدف لإيجاد الفرص الوظيفية النوعية للمواطنين

الخريف: توجهاتنا تهدف لإيجاد الفرص الوظيفية النوعية للمواطنين

إطلاق أول هاتف صيني يعمل بنظام Ubuntu .. الخريف المقبل

إطلاق أول هاتف صيني يعمل بنظام Ubuntu .. الخريف المقبل

وأفاد أن هذه المرحلة تُعد موسمًا انتقاليًا مهمًا، إذ تودع الأجواء حرارة الصيف اللاهبة تدريجيًا لتتهيأ لاستقبال برودة الشتاء.

وبيّن الفليح أن فصل الخريف يتسم بخصائص مناخية بارزة، أبرزها تقلبات الطقس المتسارعة وتغير درجات الحرارة بين الليل والنهار، إلى جانب ازدياد فرص تشكّل السحب الركامية الرعدية وحدوث حالات عدم استقرار جوي، لا سيما فوق منطقة الخليج العربي، مما يجعل هذه الفترة من العام ذات طابع خاص في متابعة الأرصاد الجوية والتغيرات المناخية.
ويُنظر إلى الاعتدال الخريفي بصفته إحدى أهم الظواهر الفلكية التي تعكس دقة النظام الكوني وانتظام حركة الأرض حول الشمس، كما يمثل علامة بارزة في حياة الإنسان الزراعية والمناخية منذ القدم، حيث ارتبط ببدء مواسم الحصاد في العديد من الحضارات.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد