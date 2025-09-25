Icon

وزير الخارجية يشارك بالاجتماع الوزاري المشترك بين دول التعاون والولايات المتحدة Icon وظائف شاغرة لدى مجموعة لاند مارك Icon طفل يسافر إلى الهند داخل حجرة عجلات طائرة Icon وظائف شاغرة بفروع شركة جسارة في 3 مدن Icon وظائف شاغرة في البنك الإسلامي Icon فيصل بن فرحان بمؤتمر حل الدولتين: نرفض كل ما يقوض السلطة الفلسطينية Icon وظائف إدارية شاغرة لدى الضمان الصحي Icon وظائف شاغرة بـ شركة PARSONS في 4 مدن Icon السديس يعزي في وفاة مفتي المملكة Icon اقتران القمر بالمريخ ورصد مذنب جديد في سماء السعودية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
أشار إلى المزايا التنافسية للبيئة الاستثمارية في المملكة

الخريف يستعرض فرص الاستثمار التعديني بالسعودية أمام 20 شركة صينية

الخميس ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١:١٨ مساءً
الخريف يستعرض فرص الاستثمار التعديني بالسعودية أمام 20 شركة صينية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

شارك معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، في لقاءٍ حول قطاع التعدين السعودي، عقد في العاصمة الصينية بكين، بتنظيمٍ من الوزارة بالتعاون مع جمعية التعدين الصينية، وذلك لتسليط الضوء على رحلة تطور قطاع التعدين بالمملكة، واستعراض الفرص الاستثمارية التي يتيحها أمام شركات التعدين العالمية.

وأكّد الخريف في كلمته خلال اللقاء، متانة العلاقات الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية، التي تعد ركيزة أساسية لتوسيع آفاق التعاون الثنائي في قطاع التعدين، وتنمية الاستثمارات المشتركة في جميع مراحل التعدين ابتداءً من الاستكشاف حتى الاستغلال والمعالجة.

قد يهمّك أيضاً
السعودية تطرح ثلاث رخص للتعدين في مزايدات خلال 2022

السعودية تطرح ثلاث رخص للتعدين في مزايدات خلال 2022

بندر الخريف: اتفاقية المحتوى المحلي مع الإسكان تؤكد الثقة في منتجاتنا

بندر الخريف: اتفاقية المحتوى المحلي مع الإسكان تؤكد الثقة في منتجاتنا

تطوير قطاع التعدين

واستعرض معاليه مستهدفات رؤية المملكة 2030 بتطوير قطاع التعدين وتحويله إلى ركيزة ثالثة في الصناعة الوطنية؛ لتعظيم الاستفادة منه في مسيرة التنوع الاقتصادي، مشيرًا إلى الفرص الواعدة التي تتيحها الإستراتيجية الشاملة للتعدين والصناعات المعدنية أمام شركات التعدين الصينية، خاصة مع بيئة الاستثمار الجاذبة، وحوافزها الاستثنائية، التي نتجت عن تحسين نظام الاستثمار التعديني ليصبح من أفضل الأطر التنظيمية عالميًا.

وأشاد الوزير الخريّف باستثمارات الشركات الصينية في برامج الاستكشاف والمسح الجيولوجي التي تستهدف تغطية منطقة الدرع العربي بما يعادل نحو ثلث مساحة المملكة، حيث أسهمت تلك البرامج في رفع تقديرات الثروات المعدنية من (1.3) تريليون دولار إلى (2.5) تريليون دولار.

وأشار معاليه إلى المزايا التنافسية للبيئة الاستثمارية في المملكة، المرتكزة على مقومات إستراتيجية تشمل الموقع الجغرافي الذي يربط بين ثلاث قارات، والبنية التحتية المتطورة، وأسعار الطاقة التنافسية، إلى جانب سهولة إصدار التراخيص وتبسيط الإجراءات الحكومية، منوهًا بالممكنات والحوافز التي تقدمها منظومة الصناعة والثروة المعدنية لدعم الاستثمارات، وتيسير رحلة المستثمرين في القطاع.

واختتم معالي الوزير كلمته خلال اللقاء بدعوة المشاركين إلى حضور النسخة الخامسة من مؤتمر التعدين الدولي، الذي تنظمه الوزارة في العاصمة الرياض خلال الفترة من 13 إلى 15 يناير 2026.

وشهدت ورشة العمل مشاركة أكثر من عشرين شركة تعدين صينية، وتضمنت عروضًا تقديمية حول الإستراتيجية الشاملة للتعدين والصناعات المعدنية، ومناطق الاستكشاف التعديني في المملكة، والحوافز والممكنات الموجهة للمستثمرين، وأحدث الممارسات المستدامة، إضافة إلى تسليط الضوء على أهمية تحفيز الابتكار والحلول الذكية في عمليات التعدين وإدارة المناجم.

وتأتي مشاركة معالي الوزير الخريف في اللقاء ضمن زيارته الرسمية إلى الصين، والتي تستهدف توسيع آفاق التعاون الإستراتيجي بين البلدين في قطاعي الصناعة والتعدين، واستقطاب الاستثمارات النوعية إلى المملكة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

فلكية جدة: الاعتدال الخريفي يبدأ اليوم في النصف الشمالي
السعودية اليوم

فلكية جدة: الاعتدال الخريفي يبدأ اليوم في...

السعودية اليوم
الخريف يحلّ فلكيًا بتساوي الليل والنهار غدًا
السعودية اليوم

الخريف يحلّ فلكيًا بتساوي الليل والنهار غدًا

السعودية اليوم
الاعتدال الخريفي الليلة التاسعة مساء
السعودية اليوم

الاعتدال الخريفي الليلة التاسعة مساء

السعودية اليوم