الخريف 23 سبتمبر والوسم 16 أكتوبر

استعرض عبدالعزيز الحصيني الباحث في الطقس والمناخ المواعيد الفلكية للفصول والمواسم المقبلة في المملكة، مشيرًا إلى أن فصل الخريف يبدأ فلكياً يوم 1 ربيع ثاني 1447هـ، الموافق 23 سبتمبر 2025.
وقال الحصيني عبر منصة إكس إن موسم الوسم سيحل يوم 24 ربيع ثاني 1447هـ، الموافق 16 أكتوبر 2025، فيما تبدأ المربعانية يوم 16 جماد ثاني 1447هـ، الموافق 7 ديسمبر 2025.
ولفت إلى أن فصل الشتاء سيبدأ فلكياً يوم 2 رجب 1447هـ، الموافق 22 ديسمبر 2025، لافتًا في الوقت نفسه على المتابعة الخاصة والمتنوعة حول هذه المواسم.