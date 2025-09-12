Icon

تجاوز الإشارة الحمراء مخالفة وخطر يهدد السلامة Icon بدء مشروع إعادة تطوير وتوسعة جامع الشيخ محمد بن عثيمين بعنيزة Icon خارجية قطر: تصريحات نتنياهو المتهورة محاولة مشينة لتبرير الهجوم الجبان Icon ترامب: لقد توفي تشارلي كيرك العظيم الأسطوري Icon الرئيس الفلسطيني: خطاب ولي العهد يعكس الموقف التاريخي الأصيل للسعودية قيادة وشعبًا Icon عبدالعزيز بن سعود: القيادة وجهت بتسخير كافة الإمكانيات لدعم أمن قطر واستقرارها Icon قدم نفسه حاكمًا محتملًا لغزة.. السلطة الفلسطينية تعتقل سمير حليلة Icon السمنة تؤثر على 188 مليون طفل ومراهق في سن الدراسة Icon استقرار أسعار الذهب اليوم Icon وفاة وإصابات جراء تصادم بين مركبتين في الرياض Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
الشتاء يبدأ فلكيًا 22 ديسمبر

الخريف 23 سبتمبر والوسم 16 أكتوبر

الجمعة ١٢ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٥٨ مساءً
الخريف 23 سبتمبر والوسم 16 أكتوبر
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

استعرض عبدالعزيز الحصيني الباحث في الطقس والمناخ المواعيد الفلكية للفصول والمواسم المقبلة في المملكة، مشيرًا إلى أن فصل الخريف يبدأ فلكياً يوم 1 ربيع ثاني 1447هـ، الموافق 23 سبتمبر 2025.

وقال الحصيني عبر منصة إكس إن موسم الوسم سيحل يوم 24 ربيع ثاني 1447هـ، الموافق 16 أكتوبر 2025، فيما تبدأ المربعانية يوم 16 جماد ثاني 1447هـ، الموافق 7 ديسمبر 2025.

قد يهمّك أيضاً
قسم الموضة : الزهور تزين مجموعة الخريف والشتاء .. فلا تترددي

قسم الموضة : الزهور تزين مجموعة الخريف والشتاء .. فلا تترددي

استشارية: الموجة الكبرى لارتفاع إصابات كورونا الخريف المقبل

استشارية: الموجة الكبرى لارتفاع إصابات كورونا الخريف المقبل

ولفت إلى أن فصل الشتاء سيبدأ فلكياً يوم 2 رجب 1447هـ، الموافق 22 ديسمبر 2025، لافتًا في الوقت نفسه على المتابعة الخاصة والمتنوعة حول هذه المواسم.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

توقعات الأرصاد لطقس الخريف
السعودية اليوم

توقعات الأرصاد لطقس الخريف

السعودية اليوم