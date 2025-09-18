الخزانة الأمريكية تعتزم بيع سندات طويلة الأجل بـ183 مليار دولار

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم، اعتزامها طرح كمية جديدة من السندات طويلة الأجل للاكتتاب خلال الأسبوع المقبل، بقيمة إجمالية تبلغ (183) مليار دولار.

وذكرت الوزارة أنها ستطرح سندات أجل عامين بقيمة (69) مليار دولار، وسندات أجل (5) سنوات بقيمة (70) مليار دولار، على أن تختتم أسبوع الطرح ببيع سندات أجل (7) سنوات بقيمة (44) مليار دولار.

ومن المقرر أن تعلن وزارة الخزانة نتيجة الاكتتاب في السندات أجل عامين يوم الثلاثاء المقبل، والسندات الخمسية يوم الأربعاء، والسندات السباعية يوم الخميس المقبل.

وكانت الوزارة قد باعت في الشهر الماضي سندات أجل عامين بقيمة (69) مليار دولار، وسندات أجل (5) سنوات بقيمة (70) مليار دولار، واختتمت أسبوع الطرح ببيع سندات أجل (7) سنوات بقيمة (44) مليار دولار، حيث جاء الطلب على السندات أجل عامين أعلى من المتوسط، فيما جاء الطلب على السندات الخمسية في حدود المتوسط، والسباعية أقل من المتوسط.

كما باعت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الاثنين الماضي سندات مدتها (20) عامًا بقيمة (16) مليار دولار، حيث جاء الطلب عليها فوق المتوسط.