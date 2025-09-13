Icon

في دوري المحترفين

الخليج يتغلب على الفيحاء بثلاثية نظيفة

السبت ١٣ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٠٣ مساءً
الخليج يتغلب على الفيحاء بثلاثية نظيفة
المواطن - فريق التحرير

تغلب فريق الخليج على نظيره الفيحاء بثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمعهما اليوم، على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وسجّل أهداف الخليج النرويجي جوشوا كينج في الدقيقة (5)، واليوناني كوربيليس في الدقيقة (64)، والإسباني باولو فيرنانديز في الدقيقة (90+1).
وبهذا الفوز رفع الخليج رصيده إلى 6 نقاط من مباراتين، فيما بقي الفيحاء عند رصيده السابق بـ 3 نقاط.

