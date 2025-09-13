الخليج يتغلب على الفيحاء بثلاثية نظيفة

انفجار ضخم في مدريد وإصابة 25 شخصًا بينهم 3 بحالة حرجة برازيلي يستخدم الذكاء الاصطناعي لسماع صوت والده الراحل وظائف إدارية شاغرة بـ فروع شركة EY السعودية ترأس الدورة غير العادية الـ8 لمؤتمر منظمة الألكسو 10 آلاف مستفيد من مساعدات مركز سلمان للإغاثة في بلدة الدورة بلبنان تفاصيل جديدة بواقعة اعتداء أشخاص على آخر ومحاولة إركابه بالقوة في الرياض فيتش تخفض التصنيف الائتماني لفرنسا بسبب الاضطرابات السياسية ضبط مخالف لتهريبه 69 كيلوجرامًا من القات المخدر بعسير السعودية تشارك في اجتماع وزراء السياحة لمجموعة العشرين وقمة الاستثمار السياحي موعد إيداع الدعم السكني لشهر سبتمبر الجاري
تغلب فريق الخليج على نظيره الفيحاء بثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمعهما اليوم، على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي للمحترفين.
وسجّل أهداف الخليج النرويجي جوشوا كينج في الدقيقة (5)، واليوناني كوربيليس في الدقيقة (64)، والإسباني باولو فيرنانديز في الدقيقة (90+1).
وبهذا الفوز رفع الخليج رصيده إلى 6 نقاط من مباراتين، فيما بقي الفيحاء عند رصيده السابق بـ 3 نقاط.