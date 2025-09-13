الخليج يتغلب على الفيحاء بثلاثية نظيفة

تغلب فريق الخليج على نظيره الفيحاء بثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمعهما اليوم، على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وسجّل أهداف الخليج النرويجي جوشوا كينج في الدقيقة (5)، واليوناني كوربيليس في الدقيقة (64)، والإسباني باولو فيرنانديز في الدقيقة (90+1).

وبهذا الفوز رفع الخليج رصيده إلى 6 نقاط من مباراتين، فيما بقي الفيحاء عند رصيده السابق بـ 3 نقاط.