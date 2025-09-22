Icon

الداخلية تطلق ختمًا خاصًّا بمناسبة اليوم الوطني الـ 95 عبر المنافذ الدولية

الإثنين ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:١٥ مساءً
الداخلية تطلق ختمًا خاصًّا بمناسبة اليوم الوطني الـ 95 عبر المنافذ الدولية

أطلقت وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجوازات “ختمًا خاصًّا” بمناسبة اليوم الوطني الـ(95) للمملكة، يحتوي على الهوية البصرية لهذا اليوم، الذي يوافق الـ(23) من سبتمبر من كل عام، احتفاءً بتوحيد المملكة على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله-.

ويأتي ذلك ضمن فعاليات الاحتفال مع المسافرين المغادرين والقادمين عبر المنافذ الدولية للمملكة، تختم به جوازاتهم توثيقًا ورمزًا لهذه المناسبة المجيدة.

 

