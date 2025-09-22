الداخلية تطلق ختمًا خاصًّا بمناسبة اليوم الوطني الـ 95 عبر المنافذ الدولية

عروض وأركان تفاعلية في المدينة المنورة غدًا بمناسبة اليوم الوطني الـ95 فعاليات وبرامج رياضية بالعاصمة المقدسة بمناسبة اليوم الوطني سعود بن نايف: بلادنا تشهد إنجازات نوعية تصنع مستقبلًا مشرقًا يليق بمكانتها الشيخ السند يطلق كود منصات الرئاسة بهوية اليوم الوطني الشرع أمام الأمم المتحدة: سوريا لن تكون مصدر تهديد لأي طرف بفخر الأمجاد وعلوّ الرايات الخضراء.. وزارة الإعلام تحتفي باليوم الوطني السعودي 95 الاعتدال الخريفي الليلة التاسعة مساء إعلان نتائج القبول الموحد رقم 4 للعمل بقطاعات وزارة الداخلية سعر الذهب اليوم عند مستوى تاريخي جديد جامعة الفيصل تطلق محطة شمسية للبحث والابتكار
أطلقت وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجوازات “ختمًا خاصًّا” بمناسبة اليوم الوطني الـ(95) للمملكة، يحتوي على الهوية البصرية لهذا اليوم، الذي يوافق الـ(23) من سبتمبر من كل عام، احتفاءً بتوحيد المملكة على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله-.
ويأتي ذلك ضمن فعاليات الاحتفال مع المسافرين المغادرين والقادمين عبر المنافذ الدولية للمملكة، تختم به جوازاتهم توثيقًا ورمزًا لهذه المناسبة المجيدة.