الداخلية: تعديل المادة 74 من نظام المرور لتعزيز السلامة العامة

أوضحت وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للمرور، أنه صدر المرسوم الملكي رقم (م / 50) وتاريخ 2 / 3 / 1447هـ، القاضي بتعديل المادة (74) من نظام المرور المتعلقة بالمخالفات التي تعرض السلامة العامة للخطر، ويجري العمل على تعديل اللائحة التنفيذية للمادة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وأهابت بالمواطنين والمقيمين والزائرين الالتزام بالنظام، وإدراك أهمية السلامة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات؛ حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات.