الداخلية توقع عددًا من المذكرات لتعزيز التعاون في مجالات التعليم والتدريب والبحوث

وقعت وزارة الداخلية ممثلةً بوكالة الوزارة للشؤون العسكرية، عددًا من مذكرات التعاون مع معهد الإدارة العامة، وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، وجامعة الملك عبدالعزيز.

وتهدف مذكرات التعاون إلى توطيد الشراكة بين وزارة الداخلية والجهات العلمية في مجالات التعليم والتدريب والبحوث والشؤون الأكاديمية وذلك من خلال الدورات التدريبية، والاستشارات وإجراء الدراسات والأبحاث، والتعاون في البرامج الأكاديمية والدراسات العليا، وإعداد وتصميم الحقائب التدريبية وتحكيمها، إضافة إلى التعاون في مجال المؤتمرات والملتقيات والندوات العلمية.