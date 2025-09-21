Icon

الداخلية توقع عددًا من المذكرات لتعزيز التعاون في مجالات التعليم والتدريب والبحوث

الأحد ٢١ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٤:١٦ مساءً
المواطن - واس

وقعت وزارة الداخلية ممثلةً بوكالة الوزارة للشؤون العسكرية، عددًا من مذكرات التعاون مع معهد الإدارة العامة، وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، وجامعة الملك عبدالعزيز.

وتهدف مذكرات التعاون إلى توطيد الشراكة بين وزارة الداخلية والجهات العلمية في مجالات التعليم والتدريب والبحوث والشؤون الأكاديمية وذلك من خلال الدورات التدريبية، والاستشارات وإجراء الدراسات والأبحاث، والتعاون في البرامج الأكاديمية والدراسات العليا، وإعداد وتصميم الحقائب التدريبية وتحكيمها، إضافة إلى التعاون في مجال المؤتمرات والملتقيات والندوات العلمية.

