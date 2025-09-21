الداخلية توقع عددًا من المذكرات لتعزيز التعاون في مجالات التعليم والتدريب والبحوث

ألعاب نارية وفعاليات جوية وبحرية في سماء السعودية بمناسبة اليوم الوطني القبض على 3 مواطنين اعتدوا على آخر بالرياض الاتحاد يتغلب على النجمة بهدفٍ دون رد التعادل السلبي يحسم مواجهة الحزم والفتح بدوري روشن فلكية جدة: كسوف جزئي عميق للشمس غدًا عادات يومية سلبية تسبب النوبات القلبية أمطار على محافظات منطقة مكة المكرمة فيصل بن فرحان: مشاركة السعودية في الجمعية العامة للأمم المتحدة تحمل رسالة السلم والعدل فعاليات متنوعة احتفاءً باليوم الوطني الـ95 للمملكة في جدة السعودية تدين وتستنكر الهجوم على مسجد حي الدرجة بمدينة الفاشر
وقعت وزارة الداخلية ممثلةً بوكالة الوزارة للشؤون العسكرية، عددًا من مذكرات التعاون مع معهد الإدارة العامة، وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، وجامعة الملك عبدالعزيز.
وتهدف مذكرات التعاون إلى توطيد الشراكة بين وزارة الداخلية والجهات العلمية في مجالات التعليم والتدريب والبحوث والشؤون الأكاديمية وذلك من خلال الدورات التدريبية، والاستشارات وإجراء الدراسات والأبحاث، والتعاون في البرامج الأكاديمية والدراسات العليا، وإعداد وتصميم الحقائب التدريبية وتحكيمها، إضافة إلى التعاون في مجال المؤتمرات والملتقيات والندوات العلمية.