الداخلية مع اقتراب الاحتفال باليوم الوطني: العلم السعودي مجدٌ متين وعهدٌ أمين

مع اقتراب الاحتفال بذكرى اليوم الوطني للمملكة تؤكد وزارة الداخلية أهمية وضع العلم السعودي في مكانته التي تليق بها، كرمز للتوحيد والعقيدة والهوية.
وقالت الداخلية، في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها في منصة إكس” بعنوان “العلم السعودي .. مجدٌ متين، وعهدٌ أمين.”، إنه مع قرب اليوم الوطني الكل يحتفل مواطنين ومقيمين وزوار.
وأكدت الوزارة أن العلم السعودي له مكانته وفيه كلمة التوحيد، وهذا الشيء يكفي كي ننتبه كيف نتعالم معه باحترام
فلا يجوز تنكيسه، أو ملامسته سطحي الأرض والماء، ويحظر رفعه باهت اللون أو بحالة سيئة أو استعماله كعلامة تجارية أو لأغراض الدعية التجارية.
وختمت وزارة الداخلية المقطع بقولها: “رايتنا تمثل هويتنا وعقيدتنا وإرثنا وعزنا من عزها”.
العلم السعودي .. مجدٌ متين، وعهدٌ أمين.#سلسلة_بإيجاز pic.twitter.com/qV7CwAbYWh
— وزارة الداخلية 🇸🇦 (@MOISaudiArabia) September 20, 2025