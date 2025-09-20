Icon

فيصل بن فرحان: مشاركة السعودية في الجمعية العامة للأمم المتحدة تحمل رسالة السلم والعدل Icon فعاليات متنوعة احتفاءً باليوم الوطني الـ95 للمملكة في جدة Icon السعودية تدين وتستنكر الهجوم على مسجد حي الدرجة بمدينة الفاشر Icon القبض على 3 أشخاص لترويجهم 9,984 قرصًا محظورًا بعسير Icon بتوجيه الملك سلمان وولي العهد.. السعودية تدعم اقتصاد اليمن بـ 1.38 مليار ريال Icon الحج والعمرة: 30 مليون مستخدم لتطبيق نسك من 190 دولة حول العالم Icon 5 اشتراطات وضوابط رئيسة يجب على المنشآت والمتاجر الالتزام بها عند تنظيم المسابقات Icon شوارع نجران وميادينها تتزين بالأعلام الخضراء احتفاءً باليوم الوطني Icon ولي العهد يستعرض مع رئيس فرنسا نتائج مؤتمر تسوية قضية فلسطين  Icon المرور: طرح مزاد اللوحات الإلكتروني.. غدًا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
رايتنا تمثل هويتنا وعقيدتنا وإرثنا وعزنا من عزها

الداخلية مع اقتراب الاحتفال باليوم الوطني: العلم السعودي مجدٌ متين وعهدٌ أمين

السبت ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٤:٣٠ مساءً
الداخلية مع اقتراب الاحتفال باليوم الوطني: العلم السعودي مجدٌ متين وعهدٌ أمين
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

مع اقتراب الاحتفال بذكرى اليوم الوطني للمملكة تؤكد وزارة الداخلية أهمية وضع العلم السعودي في مكانته التي تليق بها، كرمز للتوحيد والعقيدة والهوية.

وقالت الداخلية، في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها في منصة إكس” بعنوان “العلم السعودي .. مجدٌ متين، وعهدٌ أمين.”، إنه مع قرب اليوم الوطني الكل يحتفل مواطنين ومقيمين وزوار.

قد يهمّك أيضاً
استمرار الحركة الجوية في مطار أبها بعد اعتراض طائرة مسيرة حوثية

استمرار الحركة الجوية في مطار أبها بعد اعتراض طائرة مسيرة حوثية

مؤتمر الطيران المدني يطرح الفرص الاستثمارية الواعدة بالمملكة

مؤتمر الطيران المدني يطرح الفرص الاستثمارية الواعدة بالمملكة

رايتنا تمثل هويتنا وعقيدتنا

وأكدت الوزارة أن العلم السعودي له مكانته وفيه كلمة التوحيد، وهذا الشيء يكفي كي ننتبه كيف نتعالم معه باحترام
فلا يجوز تنكيسه، أو ملامسته سطحي الأرض والماء، ويحظر رفعه باهت اللون أو بحالة سيئة أو استعماله كعلامة تجارية أو لأغراض الدعية التجارية.

وختمت وزارة الداخلية المقطع بقولها: “رايتنا تمثل هويتنا وعقيدتنا وإرثنا وعزنا من عزها”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

السعودية تواصل دعم الاستدامة وحماية البيئة عالميًا
السعودية اليوم

السعودية تواصل دعم الاستدامة وحماية البيئة عالميًا

السعودية اليوم
خالد بن سلمان يبحث مع لاريجاني العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية
السعودية اليوم

خالد بن سلمان يبحث مع لاريجاني العلاقات...

السعودية اليوم
السعودية تفوز بمقعدين في الاتحاد البريدي العالمي
السعودية اليوم

السعودية تفوز بمقعدين في الاتحاد البريدي العالمي

السعودية اليوم
بيان سعودي باكستاني مشترك.. تطوير التعاون الدفاعي وتعزيز الردع المشترك
السعودية اليوم

بيان سعودي باكستاني مشترك.. تطوير التعاون الدفاعي...

السعودية اليوم
2.3 % نسبة التضخم في السعودية خلال أغسطس 2025
السعودية اليوم

2.3 % نسبة التضخم في السعودية خلال...

السعودية اليوم
السعودية ترحب بنتائج تقرير أممي بشأن ارتكاب الاحتلال لجرائم إبادة جماعية في غزة
أخبار رئيسية

السعودية ترحب بنتائج تقرير أممي بشأن ارتكاب...

أخبار رئيسية
فائض الميزان التجاري غير النفطي بين السعودية ودول الخليج 12 مليار ريال
السوق

فائض الميزان التجاري غير النفطي بين السعودية...

السوق
السعودية تدين وتستنكر الهجوم على مسجد حي الدرجة بمدينة الفاشر
السعودية اليوم

السعودية تدين وتستنكر الهجوم على مسجد حي...

السعودية اليوم