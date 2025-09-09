Icon

وتوسيع التعاون البرلماني

الدبلوماسية البرلمانية لمجلس الشورى دور فاعل في تعزيز العلاقات

الثلاثاء ٩ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٢:٣٦ مساءً
الدبلوماسية البرلمانية لمجلس الشورى دور فاعل في تعزيز العلاقات
المواطن - فريق التحرير

تحظى الدبلوماسية البرلمانية في المملكة العربية السعودية باهتمام كبير من القيادة الرشيدة – أيدها الله – التي تُدرك أهمية الدور الذي يضطلع به مجلس الشورى في دعم العلاقات الخارجية، وتوسيع التعاون البرلماني.

ويأتي هذا الدعم ترجمةً لرؤية القيادة الحكيمة للمملكة في تمكين المجلس من أداء مهامه بفاعلية على الصعيدين المحلي والدولي، حيث وفّرت له الإمكانات اللازمة للمشاركة المؤثرة في المؤتمرات والاجتماعات البرلمانية الدولية.

وقد أسهم هذا الدعم في تعزيز حضور مجلس الشورى، وبناء جسور التعاون مع البرلمانات والمجالس التشريعية حول العالم، بما يعكس مكانة المملكة وحرصها على الحوار وتبادل الرؤى البرلمانية، وبما يخدم المصالح الوطنية ويعزز من حضور المملكة عالميًا.

ويواصل المجلس تفعيل دوره في هذا المجال من خلال ممارسة فاعلة للدبلوماسية البرلمانية، التي باتت رافدًا مهمًا للدبلوماسية الرسمية، وأداة لتعزيز العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف، وتوسيع مجالات التعاون مع مختلف الدول والمنظمات البرلمانية.

وتجسّد هذه الجهود توجه المجلس نحو بناء شراكات برلمانية، قائمة على الحوار البنّاء، والاحترام المتبادل، وخدمة المصالح المشتركة، وبما يعكس ثقل المملكة السياسي والدبلوماسي ومكانتها المتنامية على المستوى الدولي.


وتتجلى الدبلوماسية البرلمانية لمجلس الشورى من خلال مشاركته في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، وزيارات لجان الصداقة البرلمانية الثنائية مع برلمانات الدول الشقيقة والصديقة، بالإضافة إلى استقباله الوفود البرلمانية والدبلوماسية الزائرة.

وقد سجّل المجلس حضورًا فاعلًا في عدد من المؤتمرات والاجتماعات البرلمانية الدولية، من أبرزها مشاركته في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي، واتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، إلى جانب فعاليات البرلمان العربي والاتحاد البرلماني العربي، وقمة رؤساء برلمانات دول مجموعة العشرين، وغيرها من المنتديات البرلمانية الإقليمية والدولية.

وبلغة الأرقام فقد واصلت الدبلوماسية البرلمانية للمجلس نشاطها المتنوع خلال السنة الشورية الأولى من الدورة التاسعة حيث بلغ عدد الزيارات البرلمانية والدبلوماسية المتبادلة إحدى وأربعين زيارة، وشارك المجلس في اجتماعات الاتحادات البرلمانية عبر اثنتين وأربعين مشاركة، كما بلغت مناشط لجان الصداقة البرلمانية ثلاثةً وستين منشطًا برلمانيًا ، و تأتي هذه الجهود في إطار دور المجلس في إبراز مواقف المملكة، ونقل ما تحقق من منجزات تنموية وتشريعية، وتعزيز الصورة الإيجابية للمملكة في الأوساط البرلمانية الدولية، دعمًا للسياسة الخارجية للمملكة، وتكريسًا لمكانتها إقليميًا ودوليًا.

