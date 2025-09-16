الدراسة عن بعد بمدارس تعليم عسير اليوم الأربعاء

الإمارات وقطر والبحرين يخفضون أسعار الفائدة 25 نقطة أساس ترامب في بريطانيا.. استقبال تاريخي واحتجاجات شعبية مساند: لا يمكن استرداد رسوم تأشيرة استقدام تم استخدامها تنبيه من أتربة مثارة ورياح نشطة على الحدود الشمالية لأول مرة.. توصية عالمية بأدوية التخسيس لعلاج السمنة اتفاقية الدفاع الإستراتيجي بين السعودية وباكستان.. تعزيز الردع المشترك ضد أي اعتداء النصر يسحق استقلال دوشنبه الطاجيكي بخماسية نظيفة في قبضة الأمن.. 4 مواطنين روجوا الحشيش في تبوك لقاح الإنفلونزا الموسمية يخفف الأعراض ويقلل المضاعفات الأهلي والهلال في قمة الجولة الثالثة من دوري روشن
أعلنت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، تحويل الدراسة اليوم الأربعاء، إلى نظام التعليم عن بُعد عبر منصة “مدرستي”، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس.
وأوضحت إدارة تعليم عسير في بيان لها عبر حسابها الرسمي في منصة إكس، “أن القرار يشمل جميع المدارس الواقعة ضمن نطاق الإنذار الأحمر في محافظات أبها، خميس مشيط، أحد رفيدة، المجاردة، بارق، رجال ألمع، محايل، العرين، طريب، النماص، بلقرن، تنومة، الحرجة، الفرشة، سراة عبيدة، ظهران الجنوب، البرك، والقحمة”.
كما يشمل القرار أيضا جميع المدارس الصباحية والمسائية ومدارس التعليم المستمر.
— إدارة تعليم عسير (@MOE_ARP) September 16, 2025