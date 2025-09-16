Icon

بسبب التقلبات الجوية

الدراسة عن بعد بمدارس تعليم عسير اليوم الأربعاء

الأربعاء ١٧ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٢٠ صباحاً
الدراسة عن بعد بمدارس تعليم عسير اليوم الأربعاء
المواطن - فريق التحرير

أعلنت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، تحويل الدراسة اليوم الأربعاء، إلى نظام التعليم عن بُعد عبر منصة “مدرستي”، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس.

الدراسة عن بعد بمدارس تعليم

وأوضحت إدارة تعليم عسير في بيان لها عبر حسابها الرسمي في منصة إكس، “أن القرار يشمل جميع المدارس الواقعة ضمن نطاق الإنذار الأحمر في محافظات أبها، خميس مشيط، أحد رفيدة، المجاردة، بارق، رجال ألمع، محايل، العرين، طريب، النماص، بلقرن، تنومة، الحرجة، الفرشة، سراة عبيدة، ظهران الجنوب، البرك، والقحمة”.

كما يشمل القرار أيضا جميع المدارس الصباحية والمسائية ومدارس التعليم المستمر.

