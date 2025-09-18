الدفاع الخليجي: تحديث الخطط الدفاعية المشتركة بين دول المجلس وزيادة تبادل المعلومات الاستخبارية

صدر اليوم الخميس، بيان مشترك للدورة الاستثنائية لمجلس الدفاع المشترك لدول الخليج.

وأدان مجلس التعاون الخليجي بأشد العبارات الاعتداء العسكري الخطير على دولة قطر، وأكد أن هذا العمل العدواني يمثل تصعيدًا خطيرًا لمبادئ القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة.

وتابع البيان أن الاعتداء على دولة قطر هو اعتداء على دول مجلس التعاون جميعًا، مضيفًا: “نؤيد قطر في اتخاذ جميع الاجراءات لمواجهة الاعتداء الإسرائيلي للحفاظ على أمنها والدفاع عن وحدتها وسلامة أراضيها”.

وأكد البيان زيادة تبادل المعلومات الاستخبارية عبر القيادة العسكرية الموحدة، مع العمل على نقل صورة الموقف الجوي لجميع مراكز العمليات، مع تحديث الخطط الدفاعية المشتركة بين دول المجلس.

وشدد البيان على ضرورة تسريع أعمال فريق منظومة الإنذار المبكر ضد الصواريخ الباليستية.