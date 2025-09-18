Icon

وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة الزكاة Icon وظائف شاغرة في البنك الإسلامي للتنمية Icon تمديد فترة التسجيل بجائزة المعلم المتميز في المدينة المنورة Icon نيوم يفوز على الأخدود بهدف دون رد Icon وظائف شاغرة بـ فروع الهيئة الملكية Icon وظائف شاغرة في جامعة الملك عبدالله Icon لمواجهة إنفيديا.. هواوي تطرح أقوى معالجات ذكاء اصطناعي Icon الخزانة الأمريكية تعتزم بيع سندات طويلة الأجل بـ183 مليار دولار Icon القوات السعودية والقوات البرية الأمريكية تختتمان مناورات الرمال الحمراء Icon وظائف شاغرة لدى شركة مطارات جدة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حصاد اليوم

الدفاع الخليجي: تحديث الخطط الدفاعية المشتركة بين دول المجلس وزيادة تبادل المعلومات الاستخبارية

الخميس ١٨ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٢:٣٩ مساءً
الدفاع الخليجي: تحديث الخطط الدفاعية المشتركة بين دول المجلس وزيادة تبادل المعلومات الاستخبارية
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

صدر اليوم الخميس، بيان مشترك للدورة الاستثنائية لمجلس الدفاع المشترك لدول الخليج.

وأدان مجلس التعاون الخليجي بأشد العبارات الاعتداء العسكري الخطير على دولة قطر، وأكد أن هذا العمل العدواني يمثل تصعيدًا خطيرًا لمبادئ القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة.

قد يهمّك أيضاً
الأولمبية تُرشح لاعب الشباب لمنتدى مكافحة المنشطات

الأولمبية تُرشح لاعب الشباب لمنتدى مكافحة المنشطات

وزراء البلديات بدول الخليج يختتمون الاجتماع الـ 24 ويوصون بتعزيز جودة الحياة

وزراء البلديات بدول الخليج يختتمون الاجتماع الـ 24 ويوصون بتعزيز جودة الحياة

وتابع البيان أن الاعتداء على دولة قطر هو اعتداء على دول مجلس التعاون جميعًا، مضيفًا: “نؤيد قطر في اتخاذ جميع الاجراءات لمواجهة الاعتداء الإسرائيلي للحفاظ على أمنها والدفاع عن وحدتها وسلامة أراضيها”.

وأكد البيان زيادة تبادل المعلومات الاستخبارية عبر القيادة العسكرية الموحدة، مع العمل على نقل صورة الموقف الجوي لجميع مراكز العمليات، مع تحديث الخطط الدفاعية المشتركة بين دول المجلس.

وشدد البيان على ضرورة تسريع أعمال فريق منظومة الإنذار المبكر ضد الصواريخ الباليستية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد