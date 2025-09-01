الدفاع المدني: أمطار رعدية على عدة مناطق تجنبوا مجاري السيول “الغذاء والدواء” تمنح الإذن بالتسويق لجهاز طبي متقدم للكشف عن ألزهايمر “تنظيم الإعلام” تشدّد على الالتزام بالتصنيف العمري للألعاب الإلكترونية بموافقة الملك سلمان.. منح 8 مواطنين ومقيم ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية مواصلات جدة تُطلق خدمة “الميل الأول والأخير” فتح باب الترشيح لجائزة الملك فيصل الموارد البشرية: رصد 1910 مخالفات لقرار حظر العمل تحت أشعة الشمس تحذير متقدم بشأن هطول أمطار غزيرة على الباحة الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس سلوفاكيا التحقيق مع 416 متهمًا وإيقاف 138 في قضايا رشوة واستغلال نفوذ
دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والأودية وعدم السباحة فيها، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستمرار هطول الأمطار الرعدية على بعض مناطق المملكة، حتى يوم السبت المقبل.
وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار، تشمل الطائف، وميسان، وأضم، والعرضيات، والليث، والقنفذة، مشيرةً إلى أن مناطق جازان وعسير والباحة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة.