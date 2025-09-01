Icon

الدفاع المدني: أمطار رعدية على عدة مناطق تجنبوا مجاري السيول Icon “الغذاء والدواء” تمنح الإذن بالتسويق لجهاز طبي متقدم للكشف عن ألزهايمر Icon “تنظيم الإعلام” تشدّد على الالتزام بالتصنيف العمري للألعاب الإلكترونية Icon بموافقة الملك سلمان.. منح 8 مواطنين ومقيم ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية Icon مواصلات جدة تُطلق خدمة “الميل الأول والأخير” Icon فتح باب الترشيح لجائزة الملك فيصل Icon الموارد البشرية: رصد 1910 مخالفات لقرار حظر العمل تحت أشعة الشمس Icon تحذير متقدم بشأن هطول أمطار غزيرة على الباحة Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس سلوفاكيا Icon التحقيق مع 416 متهمًا وإيقاف 138 في قضايا رشوة واستغلال نفوذ Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

الدفاع المدني: أمطار رعدية على عدة مناطق تجنبوا مجاري السيول

الإثنين ١ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٠٥ مساءً
الدفاع المدني: أمطار رعدية على عدة مناطق تجنبوا مجاري السيول
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والأودية وعدم السباحة فيها، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستمرار هطول الأمطار الرعدية على بعض مناطق المملكة، حتى يوم السبت المقبل.

وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار، تشمل الطائف، وميسان، وأضم، والعرضيات، والليث، والقنفذة، مشيرةً إلى أن مناطق جازان وعسير والباحة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة.

قد يهمّك أيضاً
شاهد.. أمطار بالمخواة تُسقط أعمدة الإنارة !

شاهد.. أمطار بالمخواة تُسقط أعمدة الإنارة !

رياح نشطة وسحب رعدية على نجران

رياح نشطة وسحب رعدية على نجران

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

طقس الأحد.. أمطار غزيرة وسيول وبرد على 4 مناطق
أخبار رئيسية

طقس الأحد.. أمطار غزيرة وسيول وبرد على...

أخبار رئيسية
أمطار غزيرة وسيول وبرد على 4 مناطق
أخبار رئيسية

أمطار غزيرة وسيول وبرد على 4 مناطق

أخبار رئيسية
أمطار رعدية غزيرة على قرية المشاش بمكة المكرمة
السعودية اليوم

أمطار رعدية غزيرة على قرية المشاش بمكة...

السعودية اليوم