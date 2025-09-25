Icon

الدولار اليوم يقترب من أعلى مستوى له في 3 أسابيع

الخميس ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٢٠ صباحاً
الدولار اليوم يقترب من أعلى مستوى له في 3 أسابيع
المواطن - واس

استقر الدولار اليوم، واحتفظ بالمكاسب التي حققها الليلة الماضية، في وقت يعكف فيه المتعاملون على تقييم احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بالتأني في خطواته في دورة التيسير النقدي في أعقاب لهجة حذرة من جانب صناع السياسات.

الدولار اليوم

ووصل مؤشر الدولار اليوم، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات أخرى، إلى 97.813 ليحوم قرب أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع، متجهًا لتحقيق مكاسب لهذا الشهر.
ووصل اليورو في أحدث التداولات إلى (1.17425) دولار مستقرًا في ساعات التداول الآسيوية المبكرة، واستقر الجنيه الإسترليني عند (1.3451) دولار، فيما وصل الين في أحدث التداولات إلى (148.62) مقابل الدولار.

وارتفع الدولار النيوزيلندي (0.1%) ليصل إلى (0.5813) دولار، وسجل الدولار الأسترالي (0.65905) دولار.

