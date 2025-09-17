الدولار يستقر قرب أدنى مستوى في 4 سنوات

استقر الدولار بالقرب من أدنى مستوياته في أربع سنوات مقابل اليورو اليوم، مع ترقب المتعاملين خفضًا شبه مؤكد لأسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في وقت لاحق من الجلسة.

كما استقر اليورو عند 1.1858 دولار، وهو أقل بقليل من أعلى مستوى في أربع سنوات البالغ 1.18785 دولارٍ الذي سجّله أمس الثلاثاء.

وفي المقابل حافظ الجنيه الإسترليني على استقراره عند 1.3649 دولارٍ، مقتربًا من أعلى مستوى له في نحو شهرين ونصف، أما مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام ست عملات رئيسة، فبلغ 96.686، ليظل قريبًا من أدنى مستوياته منذ أوائل يوليو.