الدولار يستقر قرب أدنى مستوى في 4 سنوات

الإمارات وقطر والبحرين يخفضون أسعار الفائدة 25 نقطة أساس ترامب في بريطانيا.. استقبال تاريخي واحتجاجات شعبية مساند: لا يمكن استرداد رسوم تأشيرة استقدام تم استخدامها تنبيه من أتربة مثارة ورياح نشطة على الحدود الشمالية لأول مرة.. توصية عالمية بأدوية التخسيس لعلاج السمنة اتفاقية الدفاع الإستراتيجي بين السعودية وباكستان.. تعزيز الردع المشترك ضد أي اعتداء النصر يسحق استقلال دوشنبه الطاجيكي بخماسية نظيفة في قبضة الأمن.. 4 مواطنين روجوا الحشيش في تبوك لقاح الإنفلونزا الموسمية يخفف الأعراض ويقلل المضاعفات الأهلي والهلال في قمة الجولة الثالثة من دوري روشن
استقر الدولار بالقرب من أدنى مستوياته في أربع سنوات مقابل اليورو اليوم، مع ترقب المتعاملين خفضًا شبه مؤكد لأسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في وقت لاحق من الجلسة.
كما استقر اليورو عند 1.1858 دولار، وهو أقل بقليل من أعلى مستوى في أربع سنوات البالغ 1.18785 دولارٍ الذي سجّله أمس الثلاثاء.
وفي المقابل حافظ الجنيه الإسترليني على استقراره عند 1.3649 دولارٍ، مقتربًا من أعلى مستوى له في نحو شهرين ونصف، أما مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام ست عملات رئيسة، فبلغ 96.686، ليظل قريبًا من أدنى مستوياته منذ أوائل يوليو.