Icon

الإمارات وقطر والبحرين يخفضون أسعار الفائدة 25 نقطة أساس Icon ترامب في بريطانيا.. استقبال تاريخي واحتجاجات شعبية Icon مساند: لا يمكن استرداد رسوم تأشيرة استقدام تم استخدامها Icon تنبيه من أتربة مثارة ورياح نشطة على الحدود الشمالية Icon لأول مرة.. توصية عالمية بأدوية التخسيس لعلاج السمنة Icon اتفاقية الدفاع الإستراتيجي بين السعودية وباكستان.. تعزيز الردع المشترك ضد أي اعتداء Icon النصر يسحق استقلال دوشنبه الطاجيكي بخماسية نظيفة Icon في قبضة الأمن.. 4 مواطنين روجوا الحشيش في تبوك Icon لقاح الإنفلونزا الموسمية يخفف الأعراض ويقلل المضاعفات Icon الأهلي والهلال في قمة الجولة الثالثة من دوري روشن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السوق
حصاد اليوم

الدولار يستقر قرب أدنى مستوى في 4 سنوات

الأربعاء ١٧ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٤٠ صباحاً
الدولار يستقر قرب أدنى مستوى في 4 سنوات
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

استقر الدولار بالقرب من أدنى مستوياته في أربع سنوات مقابل اليورو اليوم، مع ترقب المتعاملين خفضًا شبه مؤكد لأسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في وقت لاحق من الجلسة.

كما استقر اليورو عند 1.1858 دولار، وهو أقل بقليل من أعلى مستوى في أربع سنوات البالغ 1.18785 دولارٍ الذي سجّله أمس الثلاثاء.

قد يهمّك أيضاً
صعود اليورو مدفوعًا بتهاوي الدولار

صعود اليورو مدفوعًا بتهاوي الدولار

انتعاش شهية المخاطرة يهبط بأسعار الذهب مع تعافي الدولار

انتعاش شهية المخاطرة يهبط بأسعار الذهب مع تعافي الدولار

وفي المقابل حافظ الجنيه الإسترليني على استقراره عند 1.3649 دولارٍ، مقتربًا من أعلى مستوى له في نحو شهرين ونصف، أما مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام ست عملات رئيسة، فبلغ 96.686، ليظل قريبًا من أدنى مستوياته منذ أوائل يوليو.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الإسترليني يرتفع مقابل الدولار وينخفض مقابل اليورو
السوق

الإسترليني يرتفع مقابل الدولار وينخفض مقابل اليورو

السوق
الفيدرالي الأمريكي يخفض الفائدة 0.25% لتصل إلى 4.25%
السوق

الفيدرالي الأمريكي يخفض الفائدة 0.25% لتصل إلى...

السوق