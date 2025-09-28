Icon

وزير الخارجية يشارك بالاجتماع الوزاري المشترك بين دول التعاون والولايات المتحدة Icon وظائف شاغرة لدى مجموعة لاند مارك Icon طفل يسافر إلى الهند داخل حجرة عجلات طائرة Icon وظائف شاغرة بفروع شركة جسارة في 3 مدن Icon وظائف شاغرة في البنك الإسلامي Icon فيصل بن فرحان بمؤتمر حل الدولتين: نرفض كل ما يقوض السلطة الفلسطينية Icon وظائف إدارية شاغرة لدى الضمان الصحي Icon وظائف شاغرة بـ شركة PARSONS في 4 مدن Icon السديس يعزي في وفاة مفتي المملكة Icon اقتران القمر بالمريخ ورصد مذنب جديد في سماء السعودية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

الديوان الملكي: وفاة الأميرة عبطا بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود

الأحد ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٤:٥٣ مساءً
الديوان الملكي: وفاة الأميرة عبطا بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

” بيان من الديوان الملكي ”

قد يهمّك أيضاً
عام على تحقيقات الفساد.. التزام من المملكة بالشفافية واسترداد لأموالها

عام على تحقيقات الفساد.. التزام من المملكة بالشفافية واسترداد لأموالها

الديوان الملكي: وفاة والدة الأميرة عالية بنت سعود بن عبدالعزيز

الديوان الملكي: وفاة والدة الأميرة عالية بنت سعود بن عبدالعزيز

انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة / عبطا بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمها الله-، وسيصلى عليها -إن شاء الله- يوم غدٍ الاثنين الموافق 7 / 4 / 1447هـ، بعد صلاة المغرب في المسجد الحرام بمكة المكرمة.
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد