الديوان الملكي: وفاة الأميرة عبطا بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

” بيان من الديوان الملكي ”

انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة / عبطا بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمها الله-، وسيصلى عليها -إن شاء الله- يوم غدٍ الاثنين الموافق 7 / 4 / 1447هـ، بعد صلاة المغرب في المسجد الحرام بمكة المكرمة.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.