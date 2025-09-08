Icon

بدعم توقعات خفض الفائدة

الذهب اليوم يرتفع إلى مستوى قياسي

الإثنين ٨ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:١٤ مساءً
المواطن - واس

سجل الذهب اليوم الاثنين مستوى جديدًا غير مسبوق متجاوزًا (3600 دولار للأوقية)، بدعم بيانات ضعيفة عن سوق العمل الأمريكي وتعزز توقعات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية (1.3%) إلى (3631.66 دولارًا للأوقية)، ووصل في وقت سابق إلى قمة عند (3636.69 دولارًا). وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر (0.5%) إلى (3670.80 دولارًا).

المعادن النفيسة الأخرى: ارتفعت الفضة (1%) إلى (41.39 دولارًا)، البلاتين (0.7%) إلى (1382.25 دولارًا)، والبلاديوم (2.1%) إلى (1134.56 دولارًا).

