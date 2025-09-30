معدل البطالة بين السعوديين يسجل 6.8% بالربع الثاني الذهب اليوم يرتفع إلى مستوى قياسي تتضمن 20 بندًا.. ماذا تعرف عن خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة؟ توقعات الطقس اليوم: أمطار ورياح وغبار على عدة مناطق إطلاق منصة موحدة تضم رزنامة الفعاليات الثقافية والرياضية والترفيهية في قطر لعامي 2025–2026 الداخلية تطلق برنامج الإنتربول العالمي لتعزيز الأمن البيولوجي السعودية تبرز جهودها لسد فجوات العصر الذكي خلال اجتماعات G20 المرور يحذّر: تجاهل الفحص الفني الدوري يُعد مخالفة مرورية وظائف شاغرة في شركة البحر الأحمر وظائف شاغرة بشركة PARSONS في 5 مدن
صعد الذهب اليوم إلى مستوى قياسي جديد، ويستعد لتسجيل أفضل أداء شهري في 14 عامًا.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنحو 1% ليصل إلى مستوى (3869.75) دولارًا للأوقية (الأونصة).
وزاد المعدن النفيس بنسبة 11.4% حتى الآن في سبتمبر, ويتجه لتسجيل أفضل شهر له منذ أغسطس 2011.
وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة (0.4%) إلى (3872) دولارًا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند (46.95) دولارًا للأونصة، وتراجع البلاتين (0.2%) إلى (1597.58) دولارًا، وانخفض البلاديوم بنسبة (0.8%) إلى (1259.02) دولارًا.