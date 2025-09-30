Icon

الذهب اليوم يرتفع إلى مستوى قياسي

الثلاثاء ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٣٦ صباحاً
المواطن - واس

صعد الذهب اليوم إلى مستوى قياسي جديد، ويستعد لتسجيل أفضل أداء شهري في 14 عامًا.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنحو 1% ليصل إلى مستوى (3869.75) دولارًا للأوقية (الأونصة).

وزاد المعدن النفيس بنسبة 11.4% حتى الآن في سبتمبر, ويتجه لتسجيل أفضل شهر له منذ أغسطس 2011.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة (0.4%) إلى (3872) دولارًا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند (46.95) دولارًا للأونصة، وتراجع البلاتين (0.2%) إلى (1597.58) دولارًا، وانخفض البلاديوم بنسبة (0.8%) إلى (1259.02) دولارًا.

