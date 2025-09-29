Icon

 مدفوعًا بتزايد توقعات خفض الفائدة

الذهب اليوم يسجّل مستوى قياسيًا مرتفعًا

الإثنين ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٣٩ مساءً
الذهب اليوم يسجّل مستوى قياسيًا مرتفعًا
المواطن - واس

ارتفعت أسعار الذهب اليوم متجاوزة عتبة (3800) دولار للأوقية (الأونصة) للمرة الأولى اليوم، مسجلةً مستوى قياسيًا جديدًا مع إقبال المتعاملين على الملاذ الآمن بدافع من توقعات خفض الفائدة الأمريكية ومخاوف إغلاق محتمل للحكومة وتصاعد التوترات الجيوسياسية.

وقفز الذهب في المعاملات الفورية (1.6%) إلى (3820.96) دولارًا للأوقية.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر (1.1%) إلى (3850.80) دولارًا.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسة (0.3%)، مما يجعل الذهب المقوم بالدولار أقل تكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، قفزت الفضة في المعاملات الفورية (1.7%) إلى (46.78) دولارًا للأوقية، مسجلة أعلى مستوى في أكثر من (14) عامًا، وزاد البلاتين (1.7%) إلى (1594.90) دولارًا، مسجلًا أعلى مستوى في (12) عامًا، فيما تراجع البلاديوم (0.4%) إلى (1265.25) دولارًا للأوقية.

