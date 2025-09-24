الذهب والفضة يتراجعان بالأسواق العالمية

وقعت أغلب المعادن الثمينة وبخاصة الذهب والفضة، اليوم، تحت ضغوط عمليات البيع المكثفة لجني الأرباح التي حققتها خلال الفترة الأخيرة، فضلًا عن عزوف المستثمرين عن الشراء في ظل ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية الأخرى، مع استمرار التوقعات ببقاء الفائدة الأمريكية عند مستوياتها الحالية المرتفعة وتقلص التكهنات بخفضها مرة أخرى قريبًا.

وتراجعت أسعار العقود الآجلة للذهب في التعاملات المتأخرة اليوم بسوق نيويورك بمقدار (47.40) دولارًا بما نسبته (1.24%) لتصل إلى مستوى (3768.30) دولارًا للأوقية، وذلك بعد أن تخطت أمس حاجز (3800) دولار وكان هو أعلى مستوياتها على الإطلاق.

كما انخفضت أسعار العقود الآجلة للفضة بنسبة (1.15%) مسجلة (44.095) دولارًا للأوقية.