الذهب يصعد لأعلى مستوى خلال 4 أشهر

سجل الذهب أعلى مستوى في أكثر من أربعة أشهر اليوم، مستفيدًا من زيادة التوقعات على خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة هذا الشهر، بينما ارتفعت الفضة فوق 40 دولارًا للأوقية للمرة الأولى منذ أكثر من عقد من الزمن.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 3475.72 دولارًا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:38 بتوقيت جرينتش، مسجلًا أعلى مستوى منذ 23 أبريل، وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.9% إلى 3546.10 دولارًا.