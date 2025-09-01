الذهب يصعد لأعلى مستوى خلال 4 أشهر

وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة سدايا وظائف شاغرة بجامعة الملك سعود الصحية هل يمكن إعادة التسجيل في حساب المواطن بعد حذف الحساب؟ خلال أسبوع.. انفجار ثانٍ يستهدف بنكًا بعاصمة بيرو استقرار أسعار النفط عالميًا وظائف شاغرة لدى مجموعة صافولا أمطار غزيرة وسيول وبرد على 4 مناطق وظائف شاغرة في عيادات ديافيرم قتلى وجرحى أثناء صيانة خط غاز في مصر انطلاق أعمال النسخة العاشرة من “واحة الإعلام”
سجل الذهب أعلى مستوى في أكثر من أربعة أشهر اليوم، مستفيدًا من زيادة التوقعات على خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة هذا الشهر، بينما ارتفعت الفضة فوق 40 دولارًا للأوقية للمرة الأولى منذ أكثر من عقد من الزمن.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 3475.72 دولارًا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:38 بتوقيت جرينتش، مسجلًا أعلى مستوى منذ 23 أبريل، وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.9% إلى 3546.10 دولارًا.