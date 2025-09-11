الذهب يقلص خسائره

تجاوز الإشارة الحمراء مخالفة وخطر يهدد السلامة بدء مشروع إعادة تطوير وتوسعة جامع الشيخ محمد بن عثيمين بعنيزة خارجية قطر: تصريحات نتنياهو المتهورة محاولة مشينة لتبرير الهجوم الجبان ترامب: لقد توفي تشارلي كيرك العظيم الأسطوري الرئيس الفلسطيني: خطاب ولي العهد يعكس الموقف التاريخي الأصيل للسعودية قيادة وشعبًا عبدالعزيز بن سعود: القيادة وجهت بتسخير كافة الإمكانيات لدعم أمن قطر واستقرارها قدم نفسه حاكمًا محتملًا لغزة.. السلطة الفلسطينية تعتقل سمير حليلة السمنة تؤثر على 188 مليون طفل ومراهق في سن الدراسة استقرار أسعار الذهب اليوم وفاة وإصابات جراء تصادم بين مركبتين في الرياض
قلّصت أسعار الذهب خسائرها اليوم، متماسكة قرب مستويات قياسية مرتفعة بعد أن فاق تأثير بيانات الوظائف الأمريكية الضعيفة مخاوف إزاء بيانات التضخم التي فاقت التوقعات، ويتوقع المستثمرون خفض الفائدة الأمريكية في الأسبوع المقبل.
وسجلت أسعار الذهب في المعاملات الفورية انخفاضًا بنسبة (0.2%) ليصل إلى (3632.99) دولارًا للأوقية (الأونصة)، وارتفع المعدن عند (3673.95) دولارًا للأوقية يوم الثلاثاء.
وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر مانسبته (0.3%) ليصل إلى (3671.50) دولارًا للأوقية.
وفي المعادن الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية مانسبته (0.1) ليصل إلى (41.09) دولارًا للأوقية، وتراجع البلاتين بنسبة (0.3%) ليصل إلى ( 1390.30) دولارًا، وزاد البلاديوم (0.8%) ليصل إلى (1182.50) دولارًا.