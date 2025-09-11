Icon

بتوقعات خفض الفائدة

الذهب يقلص خسائره

الخميس ١١ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:٥١ مساءً
الذهب يقلص خسائره
المواطن - فريق التحرير

قلّصت أسعار الذهب خسائرها اليوم، متماسكة قرب مستويات قياسية مرتفعة بعد أن فاق تأثير بيانات الوظائف الأمريكية الضعيفة مخاوف إزاء بيانات التضخم التي فاقت التوقعات، ويتوقع المستثمرون خفض الفائدة الأمريكية في الأسبوع المقبل.

توقعات خفض الفائدة

وسجلت أسعار الذهب في المعاملات الفورية انخفاضًا بنسبة (0.2%) ليصل إلى (3632.99) دولارًا للأوقية (الأونصة)، وارتفع المعدن عند (3673.95) دولارًا للأوقية يوم الثلاثاء.

وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر مانسبته (0.3%) ليصل إلى (3671.50) دولارًا للأوقية.
وفي المعادن الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية مانسبته (0.1) ليصل إلى (41.09) دولارًا للأوقية، وتراجع البلاتين بنسبة (0.3%) ليصل إلى ( 1390.30) دولارًا، وزاد البلاديوم (0.8%) ليصل إلى (1182.50) دولارًا.

