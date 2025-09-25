الذهب يقلص مكاسبه عالميًا

قلص الذهب مكاسب حققها في وقت سابق اليوم، بعد انخفاض عدد المتقدمين لأول مرة بطلبات إعانات البطالة في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية (0.1%) إلى (3739.42) دولارًا للأوقية (الأونصة) بعدما زاد (0.6%) في وقت سابق من الجلسة، وسجّلت الأسعار أعلى مستوياتها على الإطلاق عند (3790.82) دولارًا يوم الثلاثاء.

الذهب يقلص مكاسبه

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر (0.1%) إلى (3771.1) دولارًا عند التسوية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية (2.2%) إلى (44.87) دولارًا للأوقية، وهو أعلى مستوياتها منذ 14 عامًا.

وزاد البلاتين (3.5%) إلى (1524.15) دولارًا، ليسجّل أعلى مستوياته منذ سبتمبر أيلول 2013، وصعد البلاديوم (3.6%) إلى (1254.04) دولارًا.