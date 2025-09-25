Icon

مع تراجع عدد إعانات البطالة الأمريكية

الذهب يقلص مكاسبه عالميًا

الخميس ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٥٧ مساءً
الذهب يقلص مكاسبه عالميًا
المواطن - فريق التحرير

قلص الذهب مكاسب حققها في وقت سابق اليوم، بعد انخفاض عدد المتقدمين لأول مرة بطلبات إعانات البطالة في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية (0.1%) إلى (3739.42) دولارًا للأوقية (الأونصة) بعدما زاد (0.6%) في وقت سابق من الجلسة، وسجّلت الأسعار أعلى مستوياتها على الإطلاق عند (3790.82) دولارًا يوم الثلاثاء.

الذهب يقلص مكاسبه

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر (0.1%) إلى (3771.1) دولارًا عند التسوية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية (2.2%) إلى (44.87) دولارًا للأوقية، وهو أعلى مستوياتها منذ 14 عامًا.
وزاد البلاتين (3.5%) إلى (1524.15) دولارًا، ليسجّل أعلى مستوياته منذ سبتمبر أيلول 2013، وصعد البلاديوم (3.6%) إلى (1254.04) دولارًا.

