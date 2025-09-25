الذهب يقلص مكاسبه عالميًا

وزير الخارجية يشارك بالاجتماع الوزاري المشترك بين دول التعاون والولايات المتحدة وظائف شاغرة لدى مجموعة لاند مارك طفل يسافر إلى الهند داخل حجرة عجلات طائرة وظائف شاغرة بفروع شركة جسارة في 3 مدن وظائف شاغرة في البنك الإسلامي فيصل بن فرحان بمؤتمر حل الدولتين: نرفض كل ما يقوض السلطة الفلسطينية وظائف إدارية شاغرة لدى الضمان الصحي وظائف شاغرة بـ شركة PARSONS في 4 مدن السديس يعزي في وفاة مفتي المملكة اقتران القمر بالمريخ ورصد مذنب جديد في سماء السعودية
قلص الذهب مكاسب حققها في وقت سابق اليوم، بعد انخفاض عدد المتقدمين لأول مرة بطلبات إعانات البطالة في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية (0.1%) إلى (3739.42) دولارًا للأوقية (الأونصة) بعدما زاد (0.6%) في وقت سابق من الجلسة، وسجّلت الأسعار أعلى مستوياتها على الإطلاق عند (3790.82) دولارًا يوم الثلاثاء.
وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر (0.1%) إلى (3771.1) دولارًا عند التسوية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية (2.2%) إلى (44.87) دولارًا للأوقية، وهو أعلى مستوياتها منذ 14 عامًا.
وزاد البلاتين (3.5%) إلى (1524.15) دولارًا، ليسجّل أعلى مستوياته منذ سبتمبر أيلول 2013، وصعد البلاديوم (3.6%) إلى (1254.04) دولارًا.