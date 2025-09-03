الذهب يواصل الارتفاع لأعلى مستوى قياسي

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها القياسي اليوم الأربعاء متماسكة فوق مستوى 3500 دولار الرئيسي، في ظل تزايد ثقة المستثمرين في إقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على خفض أسعار الفائدة في سبتمبر.

ارتفاع أسعار الذهب

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنحو 0.2% ليلامس مستويات 3540.64 دولارًا للأوقية (الأونصة), وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.4 % إلى 3607.60 دولارات.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 40.81 دولارًا للأوقية (الأونصة), وصعد البلاتين بنسبة 0.6% إلى 1412.30 دولارًا، وارتفع البلاديوم 1% إلى 1145.69 دولارًا.