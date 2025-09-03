الذهب يواصل الارتفاع لأعلى مستوى قياسي

تصاعد التوتر غرب ليبيا والجامعة العربية تعرب عن قلقها مليار شخص حول العالم يعانون من اضطرابات عقلية مدني الرياض يخمد حريقًا في ناقلة وقود إثر حادث مروري مروج الحشيش والإمفيتامين في قبضة الأمن بعسير شاهد.. زعيم كوريا الشمالية يصل بكين على متن قطار مصفح وظائف شاغرة لدى شركة الدواء السعودية تسهم في إحباط تهريب 125 كيلوجرامًا من الكوكايين في لبنان طلاب من 55 دولة يجتمعون في رحاب جامعة الفيصل لتجربة تعليمية عالمية التأمينات الاجتماعية تطلق منصة GOSI Brain للذكاء الاصطناعي عمومية الصحفيين تستعرض شؤون المهنة وتقر عددًا من اللوائح
واصلت أسعار الذهب ارتفاعها القياسي اليوم الأربعاء متماسكة فوق مستوى 3500 دولار الرئيسي، في ظل تزايد ثقة المستثمرين في إقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على خفض أسعار الفائدة في سبتمبر.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنحو 0.2% ليلامس مستويات 3540.64 دولارًا للأوقية (الأونصة), وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.4 % إلى 3607.60 دولارات.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 40.81 دولارًا للأوقية (الأونصة), وصعد البلاتين بنسبة 0.6% إلى 1412.30 دولارًا، وارتفع البلاديوم 1% إلى 1145.69 دولارًا.