Icon

تصاعد التوتر غرب ليبيا والجامعة العربية تعرب عن قلقها Icon مليار شخص حول العالم يعانون من اضطرابات عقلية Icon مدني الرياض يخمد حريقًا في ناقلة وقود إثر حادث مروري Icon مروج الحشيش والإمفيتامين في قبضة الأمن بعسير Icon شاهد.. زعيم كوريا الشمالية يصل بكين على متن قطار مصفح Icon وظائف شاغرة لدى شركة الدواء Icon السعودية تسهم في إحباط تهريب 125 كيلوجرامًا من الكوكايين في لبنان Icon طلاب من 55 دولة يجتمعون في رحاب جامعة الفيصل لتجربة تعليمية عالمية Icon التأمينات الاجتماعية تطلق منصة GOSI Brain للذكاء الاصطناعي Icon عمومية الصحفيين تستعرض شؤون المهنة وتقر عددًا من اللوائح Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السوق
حصاد اليوم

الذهب يواصل الارتفاع لأعلى مستوى قياسي

الأربعاء ٣ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٠٩ صباحاً
الذهب يواصل الارتفاع لأعلى مستوى قياسي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها القياسي اليوم الأربعاء متماسكة فوق مستوى 3500 دولار الرئيسي، في ظل تزايد ثقة المستثمرين في إقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على خفض أسعار الفائدة في سبتمبر.

ارتفاع أسعار الذهب

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنحو 0.2% ليلامس مستويات 3540.64 دولارًا للأوقية (الأونصة), وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.4 % إلى 3607.60 دولارات.

قد يهمّك أيضاً
الذهب يواصل مكاسبه لليوم الثالث على التوالي

الذهب يواصل مكاسبه لليوم الثالث على التوالي

تعرف على أسعار الذهب اليوم الأحد

تعرف على أسعار الذهب اليوم الأحد

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 40.81 دولارًا للأوقية (الأونصة), وصعد البلاتين بنسبة 0.6% إلى 1412.30 دولارًا، وارتفع البلاديوم 1% إلى 1145.69 دولارًا.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

سعر الذهب في السعودية اليوم الأحد
السوق

سعر الذهب في السعودية اليوم الأحد

السوق
الذهب يصعد لأعلى مستوى خلال 4 أشهر
السوق

الذهب يصعد لأعلى مستوى خلال 4 أشهر

السوق
أسعار الذهب ترتفع لأعلى مستوى
السوق

أسعار الذهب ترتفع لأعلى مستوى

السوق