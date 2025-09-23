الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض يهنئ القيادة بمناسبة اليوم الوطني

رفع معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض المهندس إبراهيم بن محمد السلطان أسمى آيات التهاني والتبريكات باسمه ومنسوبي الهيئة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود –أيده الله- وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء –حفظه الله- بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية 95.

وأوضح معاليه “أنَّ هذه المناسبة العزيزة على قلوبنا، هي محطة نستذكر فيها بكل فخر مسيرة التوحيد والبناء التي قادها جلالة الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود – طيب الله ثراه – وأكملها أبناؤه الملوك من بعده، وصولًا إلى هذا العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وسمو ولي عهده الأمين حفظهم الله الذي يشهد فيه الوطن نقلة نوعية شملت كل أوجه الحياة، مقدمًا للعالم نموذجاً فريداً في تلاحم القيادة والشعب، والتفاني لخدمة البلاد والبذل لرفعتها “.

وختم معاليه: “نحن في الهيئة الملكية لمدينة الرياض، نستمدُّ عزيمتنا من رؤية القيادة الرشيدة وتوجيهاتها السديدة، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على وطننا الغالي أمنه واستقراره وعزَّه، وأن تواصل المملكة مسيرتها الطموحة نحو تحقيق مستهدفات رؤيتها، وإحراز مزيد من التقدم والرخاء”.