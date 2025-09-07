الرئيس الشرع يحضر حفل تخرج زوجته لطيفة من جامعة إدلب لقطات من صلاة الخسوف بالمسجد النبوي اليوم أكثر من 80 خدمة تعليمية في تطبيق توكلنا ولي العهد يهنئ أنوتين تشارنفيراكول وظائف إدارية شاغرة بـ شركة ساتورب وظائف شاغرة لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وظائف شاغرة في وزارة الصناعة والثروة المعدنية وظائف شاغرة في الهيئة الملكية بمحافظة العلا وظائف شاغرة بـ فروع مجموعة الراشد وظائف شاغرة في شركة أسمنت الجنوبية
وثق مقطع فيديو حضور الرئيس السوري أحمد الشرع حفل تخرج عقيلته لطيفة دروبي من جامعة إدلب كلية الآداب والعلوم الإنسانية.
وقالت الدروبي في كلمتها خلال حفلة تخرج دفعة “النصر والتحرير”: “أقف اليوم على أرض صمدت، فأزهرت أملًا وأنبتت علمًا واحتضنت آلاف القصص التي تنبض بالحياة”.
وظهر الشرع في الحفل يكرم الطلبة الخريجين ومن بينهم زوجته لطيفة، حيث جمعتهم على منصة التكريم صورة تذكارية.