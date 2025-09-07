Icon

الرئيس الشرع يحضر حفل تخرج زوجته لطيفة من جامعة إدلب

الأحد ٧ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٤٥ مساءً
الرئيس الشرع يحضر حفل تخرج زوجته لطيفة من جامعة إدلب
المواطن - فريق التحرير

وثق مقطع فيديو حضور الرئيس السوري أحمد الشرع حفل تخرج عقيلته لطيفة دروبي من جامعة إدلب كلية الآداب والعلوم الإنسانية.

وقالت الدروبي في كلمتها خلال حفلة تخرج دفعة “النصر والتحرير”: “أقف اليوم على أرض صمدت، فأزهرت أملًا وأنبتت علمًا واحتضنت آلاف القصص التي تنبض بالحياة”.

وظهر الشرع في الحفل يكرم الطلبة الخريجين ومن بينهم زوجته لطيفة، حيث جمعتهم على منصة التكريم صورة تذكارية.

 

