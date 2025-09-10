الرئيس الفلسطيني: خطاب ولي العهد يعكس الموقف التاريخي الأصيل للسعودية قيادة وشعبًا

ثمّن فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، ما تضمنه الخطاب الملكي السنوي الذي ألقاه نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – في افتتاح أعمال السنة الثانية من الدورة التاسعة لمجلس الشورى، من تأكيد على أن أرض غزة فلسطينية وحق أهلها ثابت لا ينتزعه عدوان ولا تلغيه تهديدات، لافتًا إلى أن ذلك يعكس الموقف التاريخي الأصيل للمملكة قيادةً وشعباً، وانسجامًا مع مبادرة السلام العربية التي أطلقتها المملكة عام 2002، التي لا تزال تشكّل المرجعية الأساسية لتحقيق السلام العادل والشامل، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بالإضافة إلى التزام المملكة بأمن الأمة العربية والإسلامية ووحدتها.

وشدد رئيس دولة فلسطين على أهمية الجهود المكثفة التي تبذلها المملكة من خلال العمل بالتنسيق الوثيق مع دولة فلسطين وعدد من الدول الشقيقة والصديقة على تشكيل التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين، عادًا هذه المواقف النبيلة سنداً قوياً للشعب الفلسطيني في نضاله المشروع من أجل الحرية والاستقلال، وانعاكسًا لدور المملكة الريادي في حماية الحقوق العربية والإسلامية.