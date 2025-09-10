خارجية قطر: تصريحات نتنياهو المتهورة محاولة مشينة لتبرير الهجوم الجبان ترامب: لقد توفي تشارلي كيرك العظيم الأسطوري الرئيس الفلسطيني: خطاب ولي العهد يعكس الموقف التاريخي الأصيل للسعودية قيادة وشعبًا عبدالعزيز بن سعود: القيادة وجهت بتسخير كافة الإمكانيات لدعم أمن قطر واستقرارها قدم نفسه حاكمًا محتملًا لغزة.. السلطة الفلسطينية تعتقل سمير حليلة السمنة تؤثر على 188 مليون طفل ومراهق في سن الدراسة استقرار أسعار الذهب اليوم وفاة وإصابات جراء تصادم بين مركبتين في الرياض ضبط أكثر من 14 مليون قرص إمفيتامين منقولة من لبنان لإحدى الدول عبر ميناء جدة وظائف شاغرة في مجلس الضمان الصحي
ثمّن فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، ما تضمنه الخطاب الملكي السنوي الذي ألقاه نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – في افتتاح أعمال السنة الثانية من الدورة التاسعة لمجلس الشورى، من تأكيد على أن أرض غزة فلسطينية وحق أهلها ثابت لا ينتزعه عدوان ولا تلغيه تهديدات، لافتًا إلى أن ذلك يعكس الموقف التاريخي الأصيل للمملكة قيادةً وشعباً، وانسجامًا مع مبادرة السلام العربية التي أطلقتها المملكة عام 2002، التي لا تزال تشكّل المرجعية الأساسية لتحقيق السلام العادل والشامل، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بالإضافة إلى التزام المملكة بأمن الأمة العربية والإسلامية ووحدتها.
وشدد رئيس دولة فلسطين على أهمية الجهود المكثفة التي تبذلها المملكة من خلال العمل بالتنسيق الوثيق مع دولة فلسطين وعدد من الدول الشقيقة والصديقة على تشكيل التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين، عادًا هذه المواقف النبيلة سنداً قوياً للشعب الفلسطيني في نضاله المشروع من أجل الحرية والاستقلال، وانعاكسًا لدور المملكة الريادي في حماية الحقوق العربية والإسلامية.