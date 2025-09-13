الرياض تحتضن المؤتمر الدولي الثاني للتدريب القضائي.. غدًا

تنطلق غدًا الأحد في العاصمة الرياض أعمال المؤتمر الدولي الثاني للتدريب القضائي، الذي تنظمه وزارة العدل – ممثلة في مركز التدريب العدلي– تحت شعار: (التميز في التدريب القضائي.. الابتكار في الأدوات والمنهجيات)، ويستمر يومين بمشاركة نخبة من الخبراء الدوليين والمختصين في مجال التدريب القضائي والقانوني.

ويهدف المؤتمر إلى تبادل الخبرات الدولية، وبحث سبل تطوير التدريب القضائي عبر استعراض أفضل الممارسات العالمية، والابتكار في الأدوات والمنهجيات التي تُسهم في رفع جودة الأداء القضائي.

ويتضمن المؤتمر مشاركة دولية مميزة من المعاهد القضائية والجهات التدريبية حول العالم، مما يرسّخ مكانته منصة عالمية لتبادل الخبرات وبناء الشراكات في مجال التدريب القضائي.

ويتناول المؤتمر عدة محاور رئيسة، من أبرزها: أساليب وتقنيات جديدة للتميز في التدريب القضائي، الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في التدريب القضائي، التحديات والفرص والآفاق المستقبلية، تطوير برامج تدريبية متخصصة للقضاة والمحامين الجدد، الاتجاهات الحديثة لقياس أثر البرامج التدريبية على المنظومة العدلية.

ويشارك في المؤتمر 32 خبيرًا ومتحدثًا دوليًا من 16 دولة، يقدم 27 منهم ورش عمل متخصصة، فيما يشارك 15 متحدثًا في جلسات حوارية تناقش محاور التميز والابتكار في التدريب القضائي، وتطوير البرامج التدريبية، وتوظيف التقنيات الحديثة في العملية التدريبية.

ويشهد المؤتمر 9 ورش عمل و3 جلسات حوارية تتناول موضوعات متقدمة، منها: دور البحوث العلمية والابتكار في تطوير إستراتيجيات التدريب القضائي، والوسائل الحديثة لقياس أثر برامج التدريب، إضافة إلى استعراض تجارب دولية رائدة في هذا المجال.

وللاطلاع على تفاصيل أكثر عن المؤتمر يمكن الدخول على موقعه الإلكتروني: https://www.moj.gov.sa/ar/MediaCenter/ijtc2025/Pages/default.aspx.