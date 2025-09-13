Icon

لقطات توثق هطول أمطار غزيرة على الفوارة شمال مكة المكرمة Icon الرياض تحتضن المؤتمر الدولي الثاني للتدريب القضائي.. غدًا Icon ضبط 142 كجم من الشبو المخدر مخبأة بحافلة نقل ركاب دولية بالمدينة المنورة Icon برنامج ريف: إيقاف الخدمات لا يؤثر على الدعم Icon ‫هيئة الولاية على أموال القاصرين تستعرض توجهاتها الاستراتيجية Icon شواطئ أملج.. مناظر خلابة ومشروعات بلدية تعزز جودة الحياة Icon وزارة الدفاع تستعرض طائرات القوات الجوية المشاركة بفعاليات اليوم الوطني Icon المرور: طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا و4 خطوات للاشتراك Icon السعودية تدين الهجوم الإرهابي في باكستان Icon القبض على 4 مخالفين لتهريبهم 260 كيلوجرامًا من القات جازان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

الرياض تحتضن المؤتمر الدولي الثاني للتدريب القضائي.. غدًا

السبت ١٣ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:٣٣ مساءً
الرياض تحتضن المؤتمر الدولي الثاني للتدريب القضائي.. غدًا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تنطلق غدًا الأحد في العاصمة الرياض أعمال المؤتمر الدولي الثاني للتدريب القضائي، الذي تنظمه وزارة العدل – ممثلة في مركز التدريب العدلي– تحت شعار: (التميز في التدريب القضائي.. الابتكار في الأدوات والمنهجيات)، ويستمر يومين بمشاركة نخبة من الخبراء الدوليين والمختصين في مجال التدريب القضائي والقانوني.

ويهدف المؤتمر إلى تبادل الخبرات الدولية، وبحث سبل تطوير التدريب القضائي عبر استعراض أفضل الممارسات العالمية، والابتكار في الأدوات والمنهجيات التي تُسهم في رفع جودة الأداء القضائي.

قد يهمّك أيضاً
مدني الرياض يباشر حريقاً بمستشفى الملك فيصل و”يُبرده”

مدني الرياض يباشر حريقاً بمستشفى الملك فيصل و”يُبرده”

أمير الرياض بالنيابة ينقل تعازي القيادة لأسرة الشهيد المطيري

أمير الرياض بالنيابة ينقل تعازي القيادة لأسرة الشهيد المطيري

ويتضمن المؤتمر مشاركة دولية مميزة من المعاهد القضائية والجهات التدريبية حول العالم، مما يرسّخ مكانته منصة عالمية لتبادل الخبرات وبناء الشراكات في مجال التدريب القضائي.

ويتناول المؤتمر عدة محاور رئيسة، من أبرزها: أساليب وتقنيات جديدة للتميز في التدريب القضائي، الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في التدريب القضائي، التحديات والفرص والآفاق المستقبلية، تطوير برامج تدريبية متخصصة للقضاة والمحامين الجدد، الاتجاهات الحديثة لقياس أثر البرامج التدريبية على المنظومة العدلية.

ويشارك في المؤتمر 32 خبيرًا ومتحدثًا دوليًا من 16 دولة، يقدم 27 منهم ورش عمل متخصصة، فيما يشارك 15 متحدثًا في جلسات حوارية تناقش محاور التميز والابتكار في التدريب القضائي، وتطوير البرامج التدريبية، وتوظيف التقنيات الحديثة في العملية التدريبية.

ويشهد المؤتمر 9 ورش عمل و3 جلسات حوارية تتناول موضوعات متقدمة، منها: دور البحوث العلمية والابتكار في تطوير إستراتيجيات التدريب القضائي، والوسائل الحديثة لقياس أثر برامج التدريب، إضافة إلى استعراض تجارب دولية رائدة في هذا المجال.
وللاطلاع على تفاصيل أكثر عن المؤتمر يمكن الدخول على موقعه الإلكتروني: https://www.moj.gov.sa/ar/MediaCenter/ijtc2025/Pages/default.aspx.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

عبدالعزيز بن سعود يدشن مقر الإدارة العامة للمجاهدين بالرياض
آخر الاخبار

عبدالعزيز بن سعود يدشن مقر الإدارة العامة...

آخر الاخبار
السجل العقاري يبدأ تسجيل 214,166 قطعة عقارية في الرياض والشرقية
آخر الاخبار

السجل العقاري يبدأ تسجيل 214,166 قطعة عقارية...

آخر الاخبار
ضبط 3 مقيمين لاستغلالهم الرواسب في الرياض
السعودية اليوم

ضبط 3 مقيمين لاستغلالهم الرواسب في الرياض

السعودية اليوم
وفاة وإصابات جراء تصادم بين مركبتين في الرياض
السعودية اليوم

وفاة وإصابات جراء تصادم بين مركبتين في...

السعودية اليوم
القبض على مقيمين بحوزتهما أسلحة نارية في مكان عام بالرياض
السعودية اليوم

القبض على مقيمين بحوزتهما أسلحة نارية في...

السعودية اليوم
القبض على مقيمين لترويجهما 17 كجم من الشبو بالرياض
السعودية اليوم

القبض على مقيمين لترويجهما 17 كجم من...

السعودية اليوم
الشرطة تباشر واقعة اعتداء ومحاولة إركاب بالقوة في الرياض
السعودية اليوم

الشرطة تباشر واقعة اعتداء ومحاولة إركاب بالقوة...

السعودية اليوم
درجات الحرارة.. الدمام الأعلى بـ46 مئوية والرياض 40 مئوية
السعودية اليوم

درجات الحرارة.. الدمام الأعلى بـ46 مئوية والرياض...

السعودية اليوم