الرياض تستضيف مؤتمر موني 20/20 الشرق الأوسط.. غداً

تستضيف المملكة العربية السعودية مؤتمر “موني 20/20 الشرق الأوسط”، برعاية معالي وزير المالية رئيس لجنة برنامج تطوير القطاع المالي الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، خلال الفترة من 15 إلى 17 سبتمبر 2025م, وذلك في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات في ملهم، بمشاركة واسعة من قادة القطاعين المالي والتقني من داخل المملكة وخارجها.
ويُعقد المؤتمر بمشاركة برنامج تطوير القطاع المالي، والبنك المركزي السعودي “ساما”، وهيئة السوق المالية، وهيئة التأمين، فيما يتولى تنظيمه “فنتك السعودية بالشراكة مع “تحالف”، ويُعدُّ أحد أبرز الفعاليات العالمية المتخصصة في التقنية المالية، إذ يجمع أكثر من (350) متحدثًا، و(450) علامة تجارية، و(600) مستثمر من أكثر من 40 دولة.
وتتناول أجندة المؤتمر عددًا من الموضوعات الرئيسة في مستقبل القطاع المالي، تشمل اتجاهات الذكاء الاصطناعي في الخدمات المالية، والتمويل، والاقتصاد المفتوح، والمدفوعات الفورية، وحوكمة البيانات والتنظيمات، إضافة إلى منصّات متخصصة للمستثمرين والشركات الناشئة، من بينها: “القمة التنفيذية”، و”المجلس”، و”منصّة رأس المال”، إلى جانب برنامج للتواصل مع المستثمرين.
ويُسهم الحدث في ترسيخ مكانة مدينة الرياض مركزًا إقليميًا للأعمال والابتكار المالي، ودعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تعزيز الشمول المالي، وتوسيع الشراكات والاستثمار، ونقل المعرفة.