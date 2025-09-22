Icon

خلال شهر ديسمبر المقبل

الرياض تستضيف معرض التحول الصناعي 2025

الإثنين ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٤:٢٠ مساءً
المواطن - فريق التحرير

تستعد وزارة الصناعة والثروة المعدنية لتنظيم “معرض التحول الصناعي 2025” في العاصمة الرياض خلال الفترة من 1 إلى 3 ديسمبر المقبل تحت شعار “تمكين المستقبل بالتقنية”، وذلك بالتعاون مع شركة معارض الرياض وشركة دويتشه ميسي الألمانية، الجهة المنظمة لمعرض “هانوفر ميسي” العالمي.

الرياض تستضيف معرض التحول الصناعي

ويرتكز المعرض الذي يقام تحت رعاية وزارة الصناعة والثروة المعدنية، على ثلاثة محاور رئيسة: الذكاء، والاستدامة، والمرونة، كما يستعرض أحدث ابتكارات الثورة الصناعية الرابعة في مجالات التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والأتمتة، والطاقة المستدامة، والتقنيات المتقدمة في التصنيع، وذلك بمشاركة دولية تجمع الشركات المحلية والعالمية والمستثمرين والخبراء لتبادل المعرفة، واستكشاف الفرص الاستثمارية، وعقد شراكات نوعية تدعم التحولات الكبرى في القطاع الصناعي.

ويمثل المعرض رافدًا إستراتيجيًّا لتعزيز توجه المملكة نحو الصناعات المتقدمة وتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة، التي تهدف إلى رفع عدد المصانع إلى أكثر من 36 ألف مصنع بحلول عام 2035، وتطوير سلاسل الإمداد، وزيادة المحتوى المحلي، وتنمية الصادرات غير النفطية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويرسخ مكانة المملكة مركزًا صناعيًا وتقنيًا عالميًا.

ويتضمن الحدث برنامجًا متكاملًا من المؤتمرات والندوات وورش العمل، إضافةً إلى مسابقات ابتكار وهاكاثون، مع اهتمام خاص بتمكين الكفاءات الوطنية وتأهيلها للتعامل مع التقنيات الحديثة عبر برامج تدريبية تستهدف الطلاب والمهندسين والفنيين، لتعزيز التكامل بين القطاعين الصناعي والأكاديمي، وإعداد جيل جديد من الخبرات الوطنية القادرة على قيادة الصناعة المستقبلية.
ويُعدّ معرض التحول الصناعي 2025 الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط من حيث الحجم والتخصص، في تجسيد واضح لمكانة المملكة المتنامية والتزامها برؤية السعودية 2030، ودعمها المستمر للابتكار والاستدامة وتعزيز حضورها في المشهد الصناعي العالمي، وترسيخ دورها الريادي في قيادة المنطقة نحو عصر صناعي قائم على المعرفة والتقنية.
وللمزيد من المعلومات أو لتأكيد المشاركة، يُرجى زيارة: www.saudiindustrialtransformation.com .

