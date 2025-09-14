Icon

الرياض يحقق أولى نقاطه بالموسم الجديد على حساب النجمة

الأحد ١٤ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٣١ مساءً
الرياض يحقق أولى نقاطه بالموسم الجديد على حساب النجمة
المواطن - واس

كسب الرياض ضيفه النجمة بهدفين مقابل هدف خلال المواجهة التي جرت بينهما اليوم على ملعب نادي الشباب في الرياض، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”.

سجل للرياض اللاعب توزي عند الدقيقة الأولى، وزميله سيلا عند الدققة (19), فيما سجل هدف النجمة الوحيد اللاعب لازارو عند الدقيقة (51)، ليحقق الرياض أولى نقاطه هذا الموسم، فيما حل النجمة في المركز الـ 17 بلا أي نقطة.

