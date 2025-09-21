السجل العقاري يبدأ تسجيل 64366 قطعة عقارية في 4 مناطق

أعلن السجل العقاري اليوم، بدء استقبال طلبات التسجيل العيني الأول لـ(64366) قطعة عقارية في مناطق المدينة المنورة، ومكة المكرمة، والمنطقة الشرقية والرياض.

ويشمل التسجيل الأحياء التالية في المدينة المنورة: القصواء، كتانة، النخيل، الجامعة، القبلتين، جزءًا من حي المقر، الحفيا، السلام، الزهرة، الشهداء، حرة الوبرة، البركة، إضم، العيون، عروة، بئر عثمان، الجماوات، ذو الحليفة، جزءًا من حي طابة، البلقاء، جزءًا من حي الرانوناء، جزءًا من حي أبو بريقاء، جزءًا من حي طيبة، جزءًا من حي الحديقة، جزءًا من حي جماء أم خالد، ويشمل حيي الصواري، والعروس في محافظة جدة.

السجل العقاري

ويشمل التسجيل الأحياء التالية في محافظة المجمعة: الدوائر الحكومية، الروضة، الرفيعة، الفروسية، الصناعية الثانية، الأمير نايف، القطار، المدينة الجامعية، الملك عبدالعزيز وحيي الربيع والخليج في محافظة الزلفي، كما يشمل التسجيل العيني الأول الأحياء التالية في محافظة القيصومة: الروضة، الخالدية، الهداية.

وفي محافظة حفر الباطن يشمل التسجيل: الربيع، والإسكان، والخليج.

ويجب على ملَّاك العقارات الواقعة في نطاق الأحياء تسجيل عقارتهم قبل نهاية يوم الخميس 25 ديسمبر 2025م، ويمكن التحقق من موقع العقار إذا كان ضمن المناطق المُعلنة من خلال منصة السجل العقاري.

ودعا السجل العقاري ملَّاك العقارات إلى تسجيل عقاراتهم من خلال منصة السجل العقاري https://rer.sa/، أو تطبيق السجل العقاري، والتواصل مع مركز خدمة العملاء 199002، للاستفسار عن إجراءات وخطوات التسجيل، مؤكدًا أن تسجيل العقارات يجب أن يكون خلال الفترة المحددة للاستفادة من خدمات السجل العقاري وتنفيذ التصرفات العقارية بيسر وسهولة، وتفادي العقوبات والغرامات التي حددها نظام التسجيل العيني للعقار.

ويواصل السجل العقاري أعماله في تسجيل العقارات في المناطق المستفيدة من السجل العقاري، وذلك ضمن جهوده في زيادة الموثوقية والشفافية في القطاع عبر بناء سجل عقاري شامل لمعلومات العقارات في المملكة، ويكون مرجعية موحدة لجميع بيانات العقارات.

وسيصدر السجل العقاري “رقم عقار” وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها، ويتضمن صك تسجيل الملكية الجديد الموقع الجغرافي الدقيق للعقار وبيانات مالكه وأوصافه وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات وجميع التصرفات العقارية التي تطرأ عليه، ليكون أساسًا في توثيق الملكية والحقوق العقارية المترتبة عليها، بما يُسهم في استدامة وتعزيز القطاع العقاري والممكنات الرئيسة له.

وتُحدد المناطق العقارية وفقًا لمعايير عدة وانطلاقًا من دور الهيئة العامة للعقار كونها الجهة المختصة بالتسجيل العيني للعقار وفقًا لقرار مجلس الوزراء وأحكام نظام التسجيل العيني للعقار، فيما تتولى الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار (السجل العقاري) تنفيذ أعمال إنشاء وإدارة السجل العقاري في المملكة باستخدام التقنيات والبيانات الجيومكانية والتقنيات الحديثة عبر منصة رقمية متكاملة تُسهم في تعزيز الشفافية والثقة في خدمات وبيانات العقارات.