رمز من رموز الوطن الدينية والعلمية رحمه الله

السديس يعزي في وفاة مفتي المملكة

الأربعاء ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٣٤ مساءً
السديس يعزي في وفاة مفتي المملكة
المواطن - فريق التحرير

قدم رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، التعازي وصادق المواساة في وفاة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، المفتي العام للمملكة العربية السعودية إلى أبناء الفقيد – رحمه الله- و إلى عموم أسرة آل الشيخ في منزل سماحته – غفر الله له- في العاصمة الرياض.

هذا وقد أعرب الشيخ السديس عن بالغ حزنه وعظيم كدره برحيل رمز من رموز الوطن الدينية والعلمية؛ وعالم من أفقه علماء الأمة الإسلامية.

وقال: “لقد فقدَ المسلمون برحيله منارا شامخا من منارات الوسطية والسماحة الإسلامية”، سائلا الله أن يغفر لسماحة الوالد الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ ويجعل الفردوس منزله، ويجبر كسر طلابه ومحبيه وكافة أهله.

