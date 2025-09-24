السديس يعزي في وفاة مفتي المملكة

اقتران القمر بالمريخ ورصد مذنب جديد في سماء السعودية اتحاد القدم يعلن طرح تذاكر مباريات الأخضر في الملحق الآسيوي وظائف شاغرة في مجموعة الراشد وظائف شاغرة لدى فروع شركة المراعي وظائف إدارية وهندسية شاغرة بوزارة الطاقة لحظة اجتياح إعصار “رغاسا” لفندق في هونغ كونغ جوجل تطلق ميزة للبحث الصوتي المدعوم بالذكاء الاصطناعي وظائف شاغرة في الهيئة الملكية لمحافظة العلا وظائف شاغرة لدى شركة التصنيع وظائف شاغرة بفروع مجموعة الفطيم
قدم رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، التعازي وصادق المواساة في وفاة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، المفتي العام للمملكة العربية السعودية إلى أبناء الفقيد – رحمه الله- و إلى عموم أسرة آل الشيخ في منزل سماحته – غفر الله له- في العاصمة الرياض.
هذا وقد أعرب الشيخ السديس عن بالغ حزنه وعظيم كدره برحيل رمز من رموز الوطن الدينية والعلمية؛ وعالم من أفقه علماء الأمة الإسلامية.
وقال: “لقد فقدَ المسلمون برحيله منارا شامخا من منارات الوسطية والسماحة الإسلامية”، سائلا الله أن يغفر لسماحة الوالد الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ ويجعل الفردوس منزله، ويجبر كسر طلابه ومحبيه وكافة أهله.
